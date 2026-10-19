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창밖으로 그릇 '휙휙'…잠복수사 끝 잡았더니 '충격'

이강 기자
작성 2026.10.19 07:17 수정 2026.10.19 07:40 조회수
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아파트 고층에서 그릇 휙휙, 말 그대로입니다.

한 30대 여성이 고층 아파트에서 그릇, 또 유리컵을 여러 차례 밖으로 던지는 일이 있었습니다.

결국 경찰에 붙잡혔다네요.

평택경찰서는 어제(18일) 특수폭행 혐의로 30대 여성 A 씨를 검거했습니다.

지난 12일부터 17일 오후 검거 당시까지 거주하는 평택의 아파트에서 사기그릇, 유리컵 등을 4~5차례 밖으로 던진 혐의입니다.

큰 사고로 이어질 수도 있었던 상황이에요.

다행히 인명피해는 없었습니다.

신고를 접수한 경찰이 낙하지점 주변 인근을 통제하고 순찰을 강화했습니다.

다만 건물이 수십 층에 달하는 데다 그 투척 장면을 찍은 CCTV가 없어서 용의자를 특정하는 데 좀 어려움을 겪었다고 합니다.

하지만 경찰이 현장에 삼각대를 설치했고요, 휴대전화로 건물 외벽을 집중 촬영하는 잠복 수사에 돌입했습니다.

그리고 물건이 떨어지는 현장을 포착해서 결국 A 씨를 검거한 겁니다.

A 씨는 경찰 조사에서 '스트레스가 많았다'는 취지로 진술한 것으로 전해졌는데요.

경찰은 추가 범행 우려와 건강 상태 등을 고려해서 보호자 동의를 받고 응급 입원 조치한 것으로 전해집니다.

(화면출처 : 연합뉴스 독자제공)
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