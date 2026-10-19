"40도 넘는 지옥에 5시간째"…폭우에 곳곳 '대혼란'

첫 번째 소식, 5시간째 주차장에 갇혔다.



어제(18일) 전국 곳곳에 많은 비가 쏟아졌습니다.



그리고 강남의 한 백화점에서는 수백 대의 차량이 밖으로 나가지도 못하고 5시간이나 갇히는 일이 벌어졌습니다.



서초구에 있는 한 백화점에서 일어난 일입니다.



어제 오후 5시쯤 차량 출차를 제한하는 등 혼잡한 상황을 겪었습니다.



한 고객은 '5시간째 대기 중'이라며 '주차장 온도가 40도가 넘고 지옥이 따로 없다'고 말했습니다.



사진만 봐도 혼란스럽죠.



백화점 측은 주말에 고객이 몰린 데다 비가 오면서 인근 도로에서 심각한 교통 체증이 발생했기 때문이라고 설명했습니다.



실제로 백화점이 위치한 고속버스터미널 인근 반포대로 등은 많은 비로 인해서 극심한 정체를 빚었고요.



일부 구간은 차들이 뒤엉키며 차량 운행이 마비되는 상황까지 벌어졌습니다.



백화점 측은 어제 출차하지 못한 고객들이 추가 요금 없이 차를 뺄 수 있도록 조치한다는 방침입니다.



(화면출처 : 연합뉴스 독자제공)