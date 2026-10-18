정찬민, KPGA 투어 더채리티 '와이어 투 와이어' 우승…통산 3승

▲ 우승 트로피를 들고 웃은 정찬민

'장타자' 정찬민이 폭우로 경기가 연기되는 악조건을 뚫고 한국프로골프(KPGA) 투어 더채리티 클래식(총상금 10억원)에서 '와이어 투 와이어' 우승을 완성하며 통산 3승째를 달성했습니다.정찬민은 오늘(18일) 경기도 파주시 서원밸리 컨트리클럽 밸리·서원 코스(파72)에서 열린 대회 최종일 4라운드에서 버디 1개에 보기 3개, 더블 보기 1개로 고전하며 4오버파 76타를 기록했습니다.최종 합계 19언더파 269타를 기록한 정찬민은 막판 '불꽃 추격'을 펼친 신상훈(18언더파 270타)을 1타 차로 힘겹게 따돌리고 이번 시즌 마수걸이 우승에 성공했습니다.우승 상금은 2억원입니다.2023년 5월 GS칼텍스 매경 오픈에서 생애 첫 우승을 따낸 정찬민은 그해 11월 골프존-도레이 오픈에서도 정상에 올랐고 이후 3년 가까운 시간이 지나서야 3승째를 달성할 수 있었습니다.23언더파로 4라운드를 시작한 정찬민은 1∼7번 홀에서 파 세이브를 이어가다 8번 홀(파4) 첫 보기를 범하며 전반에 1타를 잃었습니다.정찬민은 굵어지는 빗줄기 속에 10번 홀(파4)에서 더블 보기를 적어내며 2타를 잃고 흔들렸습니다.이런 가운데 폭우로 변한 궂은 날씨 때문에 경기는 오후 1시 22분 중단되는 악재까지 겹쳤습니다.결국 경기는 비가 잦아들면서 오후 3시에 재개됐지만, 정찬민은 쉽게 타수를 줄이지 못했습니다.11번 홀(파5)에서 재개된 경기에서 정찬민은 보기를 적어낸 뒤 13번 홀(파3)에서 이날 첫 버디를 잡았습니다.하지만 16번 홀(파5)에서 또다시 보기를 범하면서 정찬민은 공동 2위로 올라선 신상훈, 김백준에 2타차로 쫓기며 마지막 18번 홀을 맞았습니다.김백준이 먼저 파로 홀아웃한 뒤 신상훈이 버디를 잡고 정찬민을 1타 차로 압박했습니다.보기를 적어내면 연장전에 들어가야 하는 상황에서 정찬민은 차분하게 파로 경기를 마무리하고 통산 3번째 우승을 완성했습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)