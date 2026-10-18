교황, 암수술 후 첫 성베드로 광장 미사…"활동 재개"

▲ 암수술 마치고 공개 미사 참석한 레오 14세 교황

암 수술을 마친 레오 14세 교황이 18일(현지시간) 성베드로 광장에서 예정된 주일 미사를 집전했습니다.교황청에 따르면 레오 14세는 이날 성베드로 광장에서 열리는 삼종기도를 주례했습니다.교황은 자신을 위해 기도해 준 모든 이들에게 감사를 표하며 "힘든 시기를 극복한 만큼 점진적으로 활동을 재개할 것"이라고 말했습니다.교황이 사도궁 창문에 모습을 드러내자 군중들은 환호하며 "교황 만세!"를 외쳤습니다.올해 71세인 교황은 암으로 의심되는 결절이 발견돼 지난 13일 우측 폐 하엽 절제 수술을 받았습니다.수술 결과 폐암 중 가장 흔한 형태인 선암으로 확인됐습니다.병원 의료진은 전날 교황청을 통해 낸 성명에서 교황이 혈액 검사와 흉부 엑스레이 검사를 받았으며 퇴원이 가능한 수준임이 확인됐다고 밝혔습니다.교황의 건강이 회복되고 있지만 내달 6∼17일 예정된 우루과이, 아르헨티나, 페루 등 남아메리카 순방을 강행할 수 있을지는 불투명해진 상황입니다.올해 71세인 레오 14세는 전임자들보다 비교적 젊은 나이에 교황이 된 것으로 평가됩니다.테니스 등 스포츠를 즐기며 과거 특별한 병력이 없는 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)