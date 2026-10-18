'1회에만 5득점' KIA, '1승 남았다!'

<앵커>



프로야구 준플레이오프 2차전에서 KIA가 1회에만 5점을 뽑아낸 타선의 집중력을 앞세워 LG에 2연승을 거두고 플레이오프 진출에 1승만 남겼습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



KIA 타선은 1회부터 활활 타올랐습니다.



2번 박재현의 안타와 김도영의 볼넷에 이어, 4번 카스트로부터 8번 하주석까지 5타자 연속 안타를 터뜨려, 준플레이오프 역대 한 이닝 최다 안타와 연속 출루 타이 기록을 세우며 대거 5점을 뽑아냈습니다.



1회부터 화끈한 타선 지원을 받은 KIA 선발 올러는 6회까지 삼진 8개, 6안타 2실점으로 LG 타선을 틀어막았습니다.



6대 3으로 쫓긴 8회 2아웃 1~2루 위기에 등판한 전상현은 이재원을 삼진 처리하고 불을 끈 뒤, 9회를 삼자 범퇴로 깔끔하게 막아 이틀 연속 세이브를 올렸습니다.



6대 3으로 이긴 KIA가 2연승으로 플레이오프 진출에 1승만 남겼습니다.



[이범호/KIA 감독 : 타격 쪽에서 점수를 초반에 많이 내준 게 오늘 이기는 경기를 할 수 있었던 것 같습니다. (3차전에도) 이기는 경기 만들 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다.]



LG는 부진에 빠진 홍창기 대신 이재원을 투입하고 박해민, 송찬의를 테이블 세터에 기용하는 승부수를 던졌지만 타선 침묵을 깨지 못하고 벼랑 끝에 몰렸습니다.



KIA는 시라카와, 벼랑 끝에 몰린 LG는 카라스코를 3차전 선발로 예고했습니다.



(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박정삼)