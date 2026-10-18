가을비 그친 뒤 기온 평년 수준으로…남부는 아침까지 비 계속

▲ 강풍을 동반한 강한 비가 내린 18일 서울 종로구 경복궁을 찾은 관람객들이 비를 피하고 있다.

전국에 돌풍을 동반하며 요란하게 내리던 가을비가 19일 잦아들면서 기온이 평년 수준으로 떨어지겠습니다.남부지방과 제주도는 곳에 따라 아침까지 강한 비가 이어지는 곳이 있겠습니다.18일 기상청에 따르면 현재 전국 대부분 지역에 내리는 비는 이날 밤까지 이어지다가 중부지방부터 차츰 그치겠습니다.남부지방은 월요일인 19일 오전까지, 제주도는 낮까지 곳에 따라 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비가 이어지겠습니다.18일 강수량은 경기 남부 10∼60㎜, 서울·인천·경기 북부·강원 동해안 5∼20㎜, 강원 내륙 및 산지 10∼50㎜, 대전·세종·충남·충북 20∼60㎜ 상당이 될 것으로 예상됐습니다.19일까지 비가 이어지는 지역의 이틀간 예상 강수량은 광주·전남·전북·제주도 산지 30∼80㎜, 대구·경북·부산·울산·경남·제주도 10∼60㎜, 울릉도·독도 5∼40㎜입니다.이중 제주도는 19일 이른 새벽부터 아침까지 시간당 20∼30㎜ 상당의 강한 비가 내리겠습니다.비가 내리는 지역에서는 낙엽으로 인해 배수가 원활하지 못해 저지대 침수가 발생하거나, 하수도 등에서 물이 역류할 가능성 있으니 안전사고에 유의해야 합니다.19일 아침까지 기온은 평년(최저 5∼14도·최고 19∼23도)보다 높겠으나, 비가 그치면서 낮부터는 평년과 비슷한 수준이 되겠습니다.19일 아침 최저기온은 7∼20도, 낮 최고기온은 19∼25도로 예보됐습니다.(사진=연합뉴스)