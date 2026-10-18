합의 성관계 후 "6차례 성폭행"…허위 신고한 20대 실형

▲ 청주지법 충주지원

채팅앱으로 만나 합의로 성관계를 가진 후 '금전관계를 빌미로 성폭행당했다'고 허위 신고한 20대 여성이 실형을 선고받았습니다.청주지법 충주지원 형사2단독(김주현 부장판사)은 무고 혐의로 불구속기소 된 20대 여성 A 씨에게 징역 1년을 선고했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.A 씨는 지난해 4월 채팅앱을 통해 만난 남성과 합의로 성관계한 뒤 112에 전화해 남성이 "빌린 돈을 갚으라며 협박한 뒤 6차례 강간했다"고 허위 신고한 혐의를 받습니다.그러나 김 부장판사는 "피고인이 강간당했다고 주장한 무렵 두 사람이 나눈 SNS 대화가 연인이나 친구 사이처럼 자연스러워 협박에 지배당한 정황을 찾기 어렵다"고 판단했습니다.또 "피고인은 돈을 빌린 이후 피해자 신용카드를 허락된 용도 외로 사용하거나 지갑에서 45만 원을 훔치기도 했다"며 "피해자는 화를 내며 '더 이상 연락하지 말라'고 했을 뿐 피고인에게 돈을 요구하지 않았다"고 판시했습니다.그러면서 "성범죄로 기소되는 것만으로도 사회적 평판이 크게 훼손되는데, 피고인은 반성 없이 범행을 부인하고 있다"며 "피해자가 엄벌을 탄원하고 있는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)