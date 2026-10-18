베트남·유럽자유무역연합, FTA 체결…"시장 다각화"

▲ 베트남·유럽자유무역연합 FTA 서명식

베트남과 유럽자유무역연합(EFTA)이 처음 공식 협상을 시작한 지 14년 만에 자유무역협정(FTA)을 체결했습니다.베트남 산업무역부는 오늘(18일) 수도 하노이에서 EFTA와 FTA를 체결했다고 밝혔습니다.서명식에는 베트남 권력 서열 1위인 또 럼 공산당 서기장 겸 국가주석이 입회했으며 레 마잉 훙 베트남 산업무역부 장관과 기 파르믈랭 스위스 대통령을 비롯한 EFTA 회원국 대표들도 참석했습니다.EFTA 회원국은 유럽연합(EU)에 가입하지 않은 스위스, 노르웨이, 아이슬란드, 리히텐슈타인 등 4개국입니다.이번 협정이 발효되면 EFTA 회원국들은 베트남산 산업용 제품과 수산물 등에 부과하던 수입 관세를 철폐하고, 베트남은 EFTA 회원국에서 수입하는 대부분 제품의 관세를 앞으로 11년 안에 점진적으로 인하하거나 철폐합니다.치즈, 커피, 초콜릿을 포함한 EFTA산 일부 농산물도 향후 베트남 시장에 관세 없이 수출할 수 있습니다.베트남 무역부는 주로 수산물, 신발, 섬유, 기계·장비, 전자제품·부품 등을 EFTA 회원국에 수출하고 산업용 기계·장비, 화학제품, 의약품, 생산용 원자재를 수입한다고 밝혔습니다.노르웨이 정부도 이날 별도로 낸 성명에서 이번 협정이 발효되면 자국의 베트남 수출품 가운데 절반가량의 관세가 면제되고 앞으로 7년 안에 98% 이상이 같은 혜택을 받는다고 설명했습니다.AFP 통신은 미국의 관세 조치로 세계 무역이 차질을 빚는 상황에서 베트남과 EFTA가 시장 다각화를 모색하려는 조치로 FTA를 맺었다고 짚었습니다.전문가들도 주요 교역 상대국에 대한 의존도를 낮추려는 양측의 의지가 반영됐다고 평가했습니다.베트남과 EFTA 회원국의 무역 규모는 연평균 20억 달러, 우리 돈 2조 6천750억 원 수준입니다.EFTA 회원국의 인구는 1천300만 명가량이며 전체 국내총생산(GDP)은 1조 달러(약 1천337조 원)에 이릅니다.세계에서 9번째로 큰 상품 교역 그룹이자 세계 5위 서비스 교역 그룹입니다.베트남과 EFTA는 2012년 FTA 협상을 공식적으로 시작했습니다.2018년부터 교착 상태에 빠졌던 협상은 지난해 9월 재개됐고, 올해 7월 타결됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)