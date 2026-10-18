가수 공연 중 무대 오른 김민석…논란 되자 "죄송하다"

▲ 더불어민주당 김민석 대표

더불어민주당 김민석 당 대표가 지역 축제에서 가수의 공연 도중 무대에 올라 인사말을 건넨 것을 사과했습니다.김 대표는 오늘(18일) 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 "순창군 축제 공연 중 가수와 관객 여러분께 죄송한 상황이 있었다"며 "불편을 끼친 가수 HYNN 님과 관객 여러분께 죄송하다"고 밝혔습니다.정치권에 따르면 김 대표는 지난 15일 전북 순창장류축제 개막식에서 가수 흰(HYNN·박혜원)의 무대 도중 올라가 관객들에게 인사했고, 김 대표가 내려간 뒤 공연은 재개됐습니다.김 대표는 이와 관련해 "공연 중이라 인사하지 않겠다고 의사를 밝혔으나 주변을 둘러보던 중 사회자가 갑자기 호명해 올라가게 됐다"고 상황을 설명했습니다.이를 두고 국민의힘은 "갑질 난입"이라며 비판했습니다.최수진 원내수석대변인은 이날 논평에서 "시민들이 즐겨야 할 축제를 자당 정치인들의 이름표나 뿌리는 유세장으로 악용했다"며 "대법원장을 탄핵하겠다며 법치를 흔들던 그 기고만장한 태도가 이제는 시민의 일상과 대중문화의 영역까지 폭력적으로 침범하고 있다"고 비판했습니다.파장이 번지자 순창장류축제위원회는 이날 축제 홈페이지에 "주최 측의 착오로 공연 도중 내빈 인사가 이뤄졌다"며 "진행이 원활하지 못했던 점에 대해 깊이 사과드린다"고 밝혔습니다.또한 "박혜원 가수와 팬 및 관람객 여러분께 사과드린다"며 "의도치 않은 논란을 빚은 데 대해 더불어민주당 김민석 대표께도 사과드린다"고 고개를 숙였습니다.한편, 흰은 소속사 뉴오더 엔터테인먼트를 통해 "라이브 공연을 하다 보면 다양한 상황들이 생긴다"며 "앞으로도 어떤 상황에서든 최선을 다해 노래하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)