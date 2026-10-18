"수협서 금융사고 잇따라…사고 규모 갈수록 대형화"

▲ 수협은행

수협은행과 수협 상호금융에서 수십억원대 금융 사고가 잇따르고 있으며 규모가 갈수록 대형화하고 있다는 지적이 제기됐습니다.18일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 김선교 의원(국민의힘)이 수산업협동조합중앙회로부터 제출받은 현황 자료에 따르면 최근 5년(2021∼2025년)간 수협은행과 수협 상호금융에서 발생한 금융 사고 건수는 총 38건, 액수는 200억6천100만원에 달했습니다.김 의원은 "대규모 금융 사고가 반복된다는 것은 내부 통제 시스템이 사실상 제 역할을 다하지 못하고 있다는 것"이라며 "사고가 터진 뒤 뒤늦게 수습하는 뒷북 대응에서 벗어나 취약 분야의 관리와 감독 체계를 근본적으로 강화하는 적극적인 대안 마련이 필요하다"고 지적했습니다.특히 수협은행에서는 보이스피싱 등 금융 사기에 이용되거나 피해를 본 계좌가 해마다 크게 늘고 있는 것으로 나타났습니다.수협은행이 피해 계좌로 확정한 건수는 2023년 1건, 2024년 4건, 지난해 36건, 올해 9월 기준 85건으로 집계됐습니다.피해액은 2023년 80만원, 2024년 9천200만원, 작년 2억600만원에서 올해는 9월까지 9억2천800만원으로 급증했습니다.2024년 대비 10배 이상으로 늘어난 수치입니다.(사진=Sh수협은행 제공, 연합뉴스)