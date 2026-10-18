"트럼프, 중간선거 패색 참모진 탓 돌려 백악관 내홍 기류"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령

미국 중간선거를 앞두고 공화당의 패색이 짙어지자 도널드 트럼프 대통령이 선거 전략 부진의 책임을 참모들과 정치 전략가들 탓으로 돌리고 있다는 외신 보도가 나왔습니다.로이터 통신은 트럼프 대통령은 선거 자금 집행과 선거구 재획정, 후보 선정 등에 불만을 드러내면서 백악관 내부에서 책임 공방이 벌어지고 있다고 보도했습니다.갈등은 '마가'를 이끄는 제임스 블레어 전 백악관 부비서실장과 수지 와일스 백악관 비서실장을 중심으로 불거졌습니다.트럼프 대통령은 블레어의 선거자금 운용을 문제 삼았으며, 일부 백악관 당국자와 측근은 와일스 실장의 선거 조직 관리 및 감독에 의문을 제기했습니다.트럼프 대통령은 마가가 지금까지 2억 달러를 선거운동에 썼는데도 주요 접전지에서 공화당 지지율이 개선되지 않는 이유를 따지는 것으로 알려졌습니다.또 블레어가 이달 초 보스니아 내 세르비아계 자치지역인 스릅스카를 방문해 현지 정부에 자문을 제공한 점에 대해서도 불만을 드러냈습니다.이런 상황에 참모들 사이에서도 서로 책임을 떠넘기는 모습이 나타났습니다.한 소식통은 "서로를 향해 총을 쏘는 아군 간 싸움이 벌어지고 있다"며 와일스 실장이 블레어에게 책임을 돌렸고, 블레어는 백악관 의회업무팀을 탓했다고 전했습니다.다만 트럼프 대통령은 최근 교체설이 부상한 와일스 실장에 대해서는 "수지는 앞으로도 오랫동안 여기 있을 것"이라며 교체설에 선을 그었습니다.데이비스 잉글 백악관 대변인은 내부 갈등에 관한 소식통들의 주장을 부인하며 이들을 "근거 없는 추측을 퍼뜨리는 탁상공론 전문가들"이라고 비판했다고 로이터는 전했습니다.최근 트럼프 대통령의 국정 지지율은 높은 물가와 이란 전쟁에 대한 불만 속에 현 임기 최저 수준까지 떨어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)