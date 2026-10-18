서울시, 연이은 한강버스 의혹 제기에 "정치공세 중단하라"

▲ 한강버스

서울시는 한강버스와 관련한 더불어민주당의 의혹 제기에 대해 "아니면 말고식 정치공세를 중단하라"고 촉구했습니다.서울시는 대변인 명의 입장문에서 "민주당이 기초적인 사실관계조차 외면한 채 서울시의 진상규명 노력까지 의도적으로 깎아내리고 있다"며 이같이 말했습니다.서울시는 "이미 지난해 10월 2일 선제적으로 감사원에 공익감사를 청구했고, 각하 이후에도 자료 요구, 방문조사, 관련자 면담, 유선통화 등 수십 회 자체 조사를 10월 국정감사 직전까지 지속했다"고 설명했습니다.이어 "지난 16일에는 서울경찰청에 정식으로 수사를 의뢰하고 관련 자료 일체를 제공하기로 했다"며 "이런 진상규명 과정을 모조리 외면한 채 '1년간 수사를 미뤘다'고 몰아붙이는 것은 정치적 선동에 불과하다"고 주장했습니다.지난 15일 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에서 민주당 의원들은 한강버스 제작 업체에 지급된 사업비에서 브로커가 개입된 수상한 자금 흐름이 포착됐고, 그 돈 일부가 서울주택도시공사(SH) 고위 간부에게 흘러갔을 가능성이 있다는 의혹을 제기했습니다.서울시는 감사청구서에 3억 2천만 원의 리베이트 의혹을 기재하지 않았다는 지적에 대해서는 "당시 해당 의혹을 인지하고 선제적으로 감사원 감사 청구를 결정하는 등 적극적이고 객관적인 조사를 위해 최선을 다했다"고 해명했습니다.그러면서 "객관적으로 확인되지 않은 의혹을 사실로 단정하는 대신 업체 선정과 선박 건조 지연, 비용 증가 등 위법·부당 의혹 전반에 대해 독립적인 감사기관의 판단을 구한 것"이라고 덧붙였습니다.비위 은폐나 조사자료 폐기 지시 의혹에 대해서는 "구체적이고 객관적인 근거부터 제시하기를 바란다"며 "입증되지 않은 의혹에 '게이트'라는 자극적인 딱지를 붙인다고 해서 진실이 되는 것은 아니다"라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)