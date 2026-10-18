'이스라엘 정착민 폭력'에 미 기자 중상…"비열한 테러"

▲ 이스라엘 정착민 공격받은 WP 소속 레바인 기자

팔레스타인 서안지구에서 미국인 사진기자와 유럽 외교관 일행이 잇따라 이스라엘 정착민들의 공격을 받은 데 대해 마이크 허커비 주이스라엘 미국 대사가 '비열한 테러 행위'라고 규탄하며 철저한 수사를 촉구했습니다.허커비 대사는 현지시간 17일 워싱턴포스트 소속 사진기자 하이디 레바인(64)이 전날 이스라엘 정착민들의 공격으로 중상을 입은 소식을 알리며 "여성 사진기자를 공격한 것은 복면을 쓴 겁쟁이들이 저지른 비열한 테러 행위"라고 비난했습니다.레바인이 미국 시민이며 언론인이라는 신분이 분명했는데도 공격을 받았다고 전했습니다.그는 "무장하지 않은 기자를 공격한 자들은 수년간 감옥에서 지내야 한다"며 "철저한 수사와 체포, 법이 허용하는 최대한의 기소를 촉구했다"라고 말했습니다.허커비 대사는 평소 서안지구 내 유대인 정착촌 건설을 지지해왔습니다.마코 루비오 미 국무장관도 17일 밤 우즈베키스탄으로 출국 전 미 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 서안지구에 기자 폭행 소식에 대해 "매우 불편함을 느낀다"고 말했습니다.이어 "(도널드 트럼프) 대통령은 서안지구에서 마찰이나 위기가 벌어지는 것을 원하지 않는다고 매우 분명하게 여러 차례 말해 왔다"라고 덧붙였습니다.워싱턴포스트 보도에 따르면 이 신문 소속 사진기자인 레바인은 지난 16일 서안지구에서 '언론'(PRESS)이라고 적힌 조끼를 입은 상태에서 복면을 쓴 이스라엘 정착민들의 공격을 받았습니다.바닥에 쓰러진 채로 발길질을 당한 레바인은 갈비뼈 1개와 척추뼈 4개가 골절되고, 손가락뼈가 드러날 정도의 중상을 입고 병원으로 옮겨져 치료받고 있다고 이 신문은 전했습니다.하루 뒤인 17일에는 올리브 수확철을 맞아 서안지구 타이베 마을을 방문한 프랑스, 벨기에, 폴란드 소속 외교관들의 차량이 유대인 정착민으로 추정되는 이들의 공격을 받기도 했습니다.이츠하크 헤르조그 이스라엘 대통령은 17일 저녁 레바인과 직접 통화했다면서 "당신이 겪은 끔찍한 공격과 오늘 타이베에서 벌어진 일 같은 다른 심각한 사건에서 나타나는 이 터무니없고 충격적인 폭력 현상을 강력히 규탄한다"라고 말했습니다.이어 "이 범죄자들의 비열한 행태는 이스라엘 시민과 이스라엘의 가치를 대변하지 않는다"고 말했습니다.베냐민 네타냐후 총리도 i24뉴스 인터뷰에서 "특정 집단이 법을 무시하고 사적 제재를 가하는 것을 용납하지 않을 것"이라며 "현장에 이스라엘 국내 정보기관인 신베트를 투입했다"고 밝혔습니다.그러면서도 "어떤 일이 일어났다는 이야기를 여러 차례 듣지만, 나중에 알고 보면 처음 알려진 내용과 정확히 일치하지 않는 경우도 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)