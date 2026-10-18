미 국무 "아무도 우크라군 위성통신 감속 지시한 적 없다"

▲ 기자들 질문에 답하는 마코 루비오 미국 국무장관

마코 루비오 미 국무장관은 우크라이나가 미군용 위성통신 시스템인 스타실드에 접근 권한을 갖고 있지 않으며 최근 발생한 우크라이나군의 스타링크 사용 장애에 백악관이 관여하지 않았다고 주장했습니다.루비오 장관은 현지시간 17일 우즈베키스탄으로 출국 전 미 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지에서 기자들과 만나 우크라이나군의 스타링크 속도 저하 사태에 관해 이처럼 답했습니다.스타실드는 스페이스X가 운영하는 상업용 위성통신 서비스 스타링크를 기반으로 한 군사용 위성통신 시스템입니다.루비오 장관은 "스타실드는 미군용 제품으로 (스타링크와) 완전히 다른 제품"이라며 "우크라이나와는 아무런 상관이 없다"라고 주장했습니다.그는 "우크라이나는 러시아 영토 깊숙이 타격하기 위해 스타실드 접근권을 요청한 것으로 안다"며 "현시점에서 우크라이나는 접근권이 없고 이를 두고 논의가 진행 중"이라고 덧붙였습니다.우크라이나군이 드론에 사용한 위성 서비스는 미군의 스타실드가 아닌 상업용 서비스인 스타링크였다는 설명입니다.위성 서비스 사용 제한이 의도적이었다는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 주장에 대해선 "그가 무슨 말을 했는지 모르지만, 의도적인 게 아니었다"라며 "아무도 속도를 낮추라고 지시하지 않았다"라고 주장했습니다.백악관 인사가 속도를 낮추도록 지시했다는 의혹에 대해서도 "백악관 누구도 지시하지 않았다"며 "이틀 전(15일) 듣기로는 (스타링크는) 다시 정상 작동하고 있다"라고 주장했습니다.앞서 로이터 통신은 지난 16일 이 사안에 대해 보고받은 미국 관리와 서방 관리를 인용해 '우크라이나의 전장 통신과 드론 작전에 사용하는 위성 시스템을 제한하라'는 명령이 백악관 내부에서 나왔다고 보도했습니다.이와 관련해 일론 머스크 스페이스X 최고경영자(CEO)는 지난 14일 SNS를 통해 "스타실드 시스템의 속도·사용에 대한 모든 제한은 미군 당국, 최종적으로는 미국 대통령이 결정하는 것"이라고 말해 책임을 미국 정부로 돌린 바 있습니다.우크라이나군은 미국 정부로부터 위성통신 서비스를 지원받아 러시아의 주요 시설을 공격하거나 러시아 공격용 드론을 격추하는 데 사용해왔습니다.그런데 최근 이 시스템에 우크라이나군 사용 단말기의 접근이 안 되거나 접속 속도가 느려지는 장애가 발생하고 있다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)