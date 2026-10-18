유럽 시위 들불…고물가·주택난·부실교육에 '못 살겠다' 폭발

▲ 17일(현지시간) 프랑스 리옹에서 고물가 시위가 벌어지는 가운데, 관광청이 불타고 있다.

열악한 교육 환경에 항의해 시작된 프랑스 고등학생 시위가 세대와 지역을 넘어 확산하고 있습니다.프랑스에서는 천정부지로 치솟은 생활비와 중동 전쟁발 연료 가격 급등, 정부의 긴축 재정에 반발하는 노동자들이 학생들이 불을 지핀 시위에 대거 가세하면서 8년 전 수개월간 전국을 뒤흔든 '노란 조끼'의 악몽이 되살아나고 있습니다.AFP통신 등에 따르면, 현지시간 17일 파리를 비롯해 마르세유, 리옹, 툴루즈, 낭트, 스트라스부르 등 주요 도시에서는 50만 명이 넘는 노동자, 학생, 일반 시민이 거리로 쏟아져 나오면서 물가 급등과 정부의 긴축 정책, 이로 인한 공공 서비스 악화 등을 성토했습니다.복면과 마스크를 쓴 일부 시위대와 진압 경찰이 격렬히 충돌하면서 주요 도시의 시내 중심가에서는 화염과 최루 가스, 물대포가 난무했습니다.폭력으로 얼룩진 이 같은 시위에서 경찰관 150명 정도가 다치고 시위대 1천200명 정도가 체포되는 등 프랑스 전역이 뒤숭숭한 하루를 보냈습니다.프랑스의 남서부 소도시 리모주에서는 시청 건물이 시위대의 공격으로 화염에 휩싸였고, 제2 도시 마르세유에서는 도심 상점과 경찰서가 피해를 봤습니다.제3 도시 리옹에서는 시위대가 던진 폭죽 등에 관광 안내소가 불이 타는 등 여러 지역이 난장판으로 변했습니다.에마뉘엘 마크롱 대통령은 공공기물 파손, 약탈 등 행위를 처벌하겠다고 엄포를 놓았습니다.'노란 조끼' 운동 지휘부가 독려한 이날 시위에 수십만 명이 호응해 동참한 만큼, 8년 전 전국으로 확산하며 마크롱 정부를 궁지에 몰아넣은 대규모 시위가 내년 프랑스 대선을 앞두고 본격적으로 재시동이 걸리는 것이 아니냐는 관측도 나옵니다.프랑스발 시위는 이미 국경을 넘어 이탈리아, 벨기에, 스페인, 포르투갈 등 주변국으로 번지며, 서유럽 곳곳이 고물가와 주거비 급등, 부실한 교육, 정부의 긴축으로 인한 공공 서비스 악화 등에 항의하는 성난 군중의 함성으로 뒤덮이고 있습니다.이탈리아에서도 이날 로마, 밀라노, 토리노, 볼로냐 등 대도시에서 물가급등과 낮은 임금, 부실한 공공 서비스 등에 항의하는 대규모 시위가 열렸습니다.밀라노에서는 시위대와 경찰이 격렬하게 충돌하면서 최루가스 연기가 도심에 자욱이 퍼졌고, 토리노, 볼로냐에서도 도시 전체에 팽팽한 긴장이 감돌았습니다.이탈리아에서는 전날에는 주요 도시에서 프랑스 학생 시위에 동조하는 청소년들이 대거 거리로 나서 교원 충원, 학교 시설 개선 등을 정부에 요구하기도 했습니다.학생 운동 전통이 강한 토리노에서는 일부 시위대가 경찰을 향해 유리병, 바위 등을 던지며 충돌하기도 했습니다.조르자 멜로니 이탈리아 총리는 "시위의 자유는 존중하지만, 도시를 불태우는 것은 다른 문제"라며 폭력을 자제할 것을 촉구했습니다.이탈리아 최대 노조인 CGIL은 유럽 학생들의 대대적 시위가 예고된 다음 달 20일 총파업을 선언해 이탈리아에서는 이날 다시 한번 대규모 시위가 펼쳐질 것으로 보입니다.과다한 공공 부채로 허리띠를 졸라매야 하는 처지인 벨기에에서도 프랑스어권 중심 도시인 동부 리에주를 중심으로 교육 예산 삭감, 열악한 교육 환경에 항의하는 고교생들의 시위가 며칠째 이어지고 있습니다.17일에는 브뤼셀 도심과 리에주에서 고물가에 항의하는 학생들이 시위를 벌였고, 쓰레기통과 전기 스쿠터를 불태우는 일부 과격 시위대를 해산하기 위해 경찰이 물대포와 최루가스를 동원하기도 했습니다.포르투갈에서도 이날 물가 상승과 집값 급등으로 인한 주거비 부담 가중에 항의하는 시위가 수도 리스본, 제2 도시 포르투 등에서 열렸습니다.유럽연합(EU) 통계 기구인 유로스타트에 따르면, 포르투갈의 주택 가격은 이민자 수요 급증과 주택 공급 부족 속에 올해 2분기에 전년 동기 대비 16% 급등, EU 회원국 가운데 가장 높은 상승률을 보였습니다.스페인의 경우 지난달 87세 노인 강제 퇴거가 불을 지핀 주택난 항의 시위가 마드리드와 바르셀로나 등 대도시에서 이어지며 페드로 산체스 총리를 조기 총선으로 내몰았습니다.아드리아해 너머 발칸반도에서는 정권의 퇴진을 요구하는 반정부 시위가 수개월째 이어지고 있습니다.알바니아에서는 도널드 트럼프 미국 대통령 사위의 리조트 개발에 맞서 지난 6월 시작된 정권 퇴진 시위가 4개월째 꺾일 기미를 보이지 않고 있습니다.최근에는 대학생들의 교육환경 개선 요구로 확산하면서 시위가 격화되는 가운데 17일에는 에디 라마 총리 퇴진을 요구하는 시위대가 경찰과 격렬히 충돌하면서 시위 진압용 고무탄과 물대포, 최루가스가 수도 티라나에 난무했다고 AFP통신은 전했습니다.세르비아에서도 2024년 11월 북부 노비사드의 기차역 지붕이 무너져 16명이 숨진 사고 이후 반정부 시위가 2년 가까이 이어지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)