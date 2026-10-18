[날씨] 전국 요란한 가을비…다음 주 다시 추워져

<앵커>



오늘(18일) 전국에 요란한 가을비가 예보되어 있습니다. 가을비 치고 양도 많고 바람도 강할 것으로 보이는데요. 자세한 날씨, 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 기상캐스터?



<기상캐스터>



오늘 전국에 비바람이 몰아치겠습니다.



현재 레이더 영상 살펴보시면, 서해상에서 다가온 비구름대의 영향으로 일부 중부와 호남 그리고 경남 지역에 비가 내리고 있습니다.



비는 대부분 시간당 1mm 안팎으로 양이 많지는 않은데요.



한때 백령도에는 시간당 30mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지기도 했습니다.



오늘 중부 지방의 비는 밤이 되면 대부분 그치겠고, 남부와 제주 지역은 내일까지도 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 적게는 5에서 많게는 70mm입니다.



오늘 중부 지방은 낮부터 비가 그치기 전까지, 남부 지방은 늦은 오후부터 내일 새벽까지 시간당 20~30mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠고요.



바람도 강하게 불어들겠습니다.



서울을 포함한 서쪽 곳곳을 중심으로 강풍특보가 내려져 있고요.



앞으로 특보는 다른 지역까지 더욱 확대되겠습니다.



비가 내리면서 날이 쌀쌀합니다.



오늘 서울의 낮 최고기온 21도로 어제 낮보다 6도가량 낮겠고요.



대전의 낮 최고기온 23도, 대구는 26도 예상됩니다.



남부와 제주 지역에 비는 화요일까지 이어지겠고요.



비구름이 지난 뒤에는 북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 날이 급격히 추워지겠습니다.



들쑥날쑥한 기온 변화에 건강관리 잘해주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)