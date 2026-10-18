[자막뉴스] "나중에 꼭 다시 만나요"…부천 화재 순직 소방관 영정 앞 '6살 딸의 편지'

경기 부천 화재로 순직한 고 김진석 소방위의 6살 딸이 아버지에게 쓴 편지가 공개돼 안타까움을 더하고 있습니다.



민주당 송영길 의원은 오늘(18일) SNS에 김 소방위의 딸이 쓴 편지를 올렸습니다.



"보고 싶은 아빠께"로 시작한 짧은 편지에서는 "아빤 어제 돌아가셨는데 지금도 너무 보고 싶네요. 우린 지금 장례식장이에요"라고 적혀있었습니다.



이어 "전 알아요. 아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"라며 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라는 내용이 담겨있었습니다.



편지글 옆에는 '출동'이라는 문구와 함께 소방차 그림도 그려져 있었습니다.



11년 차 소방관인 경기 부천소방서 김진석 소방위는 24시간 근무를 마치고 화재 발생 당일 오전 9시 퇴근을 앞둔 상황이었습니다.



하지만 오전 8시 38분 들려온 화재 소식에 소방차에 올라탔고, 곧장 건물로 진입해 진압에 나섰지만, 순식간에 불길이 번지면서 김 소방위를 포함한 두 명이 내부에 고립됐습니다.



함께 진입했던 동료는 가까스로 구조됐지만, 김 소방위는 그보다 5m가량 더 깊숙한 곳에서 27분이 지난 뒤에야 심정지 상태로 발견됐습니다.



정부는 김 소방위에 대해 예우를 다하기 위해 소방장에서 소방위로의 1계급 특진과 옥조근정훈장을 추서했습니다.



(취재: 박세원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)