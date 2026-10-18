농식품부, K-푸드 유럽 수출 확대 추진…프랑스 학교급식 공략

▲ K푸드 수출 (자료사진)

농림축산식품부는 '2026 파리 국제식품박람회'(시알 파리·SIAL Paris) 참가를 계기로 유럽 현지 학교급식과 외식업계 등으로 K-푸드의 판로를 넓힌다고 오늘(18일) 밝혔습니다.농식품부는 지난 16일부터 이틀간 파리에서 현지 소비자 대상 시식 행사와 대형 유통매장 판촉, 외식·급식업계 관계자 간담회 등을 진행했습니다.특히 프랑스 학교급식 종사자를 대상으로 김치와 소스류 등 K-식재료를 활용한 대량 조리법을 교육했습니다.앞으로 해당 조리법으로 만든 메뉴를 실제 급식에 제공하고 K-식재료 사용을 확대하도록 유도할 계획입니다.또 프랑스 대형 유통업체 까르푸의 40개 매장에서 한국산 열처리 가금육과 냉동 간편식 판매 확대를 위한 400만 달러 규모의 판촉 행사를 열었습니다.파리 국제 기숙사촌에서는 현지 학생들에게 K-치킨과 핫도그, 떡볶이 등을 선보이는 시식 행사도 진행했습니다.농식품부에 따르면 올해 1∼9월 유럽연합(EU) 지역으로의 K-푸드 수출액은 7억 2천838만 달러로 작년 동기보다 23.5% 증가했습니다.특히 2023년 검역 협상이 타결된 열처리 가금육 수출액은 724만 달러로 492% 급증했습니다.농식품부는 주프랑스 한국대사관과 협력해 국내 수출기업의 현지 규제 대응도 지원할 방침입니다.정경석 농식품부 식품산업정책관은 "열처리 가금육 등 전략 품목의 현지 안착을 지원하고 K-식재료를 외식·급식 현장까지 확산시켜 유럽을 미국·중국·일본에 버금가는 주력 수출시장으로 키우겠다"고 말했습니다.