"아빠 꼭 다시 만나요, 사랑해요"…6살 딸의 마지막 인사

▲ 고(故) 김진석 소방위의 딸이 아버지에게 쓴 편지
경기 부천 화재로 순직한 고 김진석 소방위의 어린 딸이 아버지에게 쓴 편지가 공개돼 안타까움을 더하고 있습니다.
오늘(18일) 더불어민주당 송영길 의원이 SNS에 올린 사진에는 내년 초등학교 입학을 앞둔 김 소방위의 딸이 쓴 편지글이 담겼습니다.
김 소방위 딸은 "보고 싶은 아빠께"로 시작한 짧은 편지에서 "아빤 어제 돌아가셨는데 지금도 너무 보고 싶네요. 우린 지금 장례식장이에요"라고 썼습니다.
이어 "전 알아요. 아빤 저를 제일 사랑하셨다는 거"라며 "그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요"라고 했습니다.
끝으로는 "사랑해요. 보고 싶은 아빠. 사랑해요"라고 적었습니다.
편지글 옆에는 '출동'이라는 문구와 함께 소방차 그림을 그렸습니다.
송 의원은 조문 후 SNS를 통해 "영정사진과 앞에 놓인 6살 딸이 아빠에게 쓴 편지를 보니 눈물이 핑 돈다"며 "소방관의 출근 인사가 마지막 인사가 되는 비극을 막기 위해 최선을 다하겠다고 다짐해본다"고 밝혔습니다.
유족들에 따르면 11년 차 베테랑 소방관인 김 소방위는 24시간 근무를 마치고 화재 발생 당일 오전 9시 퇴근을 앞둔 상황이었습니다.
하지만 오전 8시 38분 들려온 화재 소식에 그는 망설임 없이 소방차에 올랐습니다.
퇴근 시간을 불과 20여 분 남겨둔 시점이었습니다.
선착대로 도착한 김 소방위 등 4명은 곧장 건물 3층으로 진입해 진압에 나섰으나, 순식간에 불길이 번지면서 그를 포함한 2명이 내부에 고립됐습니다.
함께 진입했던 동료는 가까스로 구조됐지만, 김 소방위는 그보다 5m가량 더 깊숙한 곳에서 27분 지난 뒤에야 발견됐습니다.
이미 심정지 상태였습니다.
결혼 8년차인 김 소방위는 조만간 경기도의 아파트로 이사해 내년 초등학교 입학을 앞둔 딸, 아내와 함께 새로운 보금자리를 꾸리려 했던 것으로 알려졌습니다.
지난 16일 오전 8시 38분께 부천시 오정구 내동 한 금속 사출 인쇄공장에서 불이 나 2시간 28분 만에 진화됐습니다.
이 불로 김 소방위가 숨지고, 다른 40대 소방대원 1명은 중상을 입었습니다.
또 다른 소방관 4명은 열탈진 증상, 공장 관계자 2명은 연기흡입 등으로 병원 치료를 받는 등 모두 8명이 중경상을 입었습니다.
정부는 김 소방위에 대해 예우를 다하기 위해 소방장에서 소방위로의 1계급 특진과 옥조근정훈장을 추서했으며 국립현충원 안장 등을 지원할 계획입니다.
(사진=더불어민주당 송영길 의원 페이스북 갈무리, 연합뉴스)
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