'승률 98.4％' 안세영, 덴마크오픈 결승행…야마구치와 맞대결

▲ 안세영 선수 (자료사진)

배드민턴 '세계 최강' 안세영(삼성생명)이 덴마크 오픈 결승에 진출하며 시즌 9번째 우승 트로피를 눈앞에 뒀습니다.안세영은 덴마크 오덴세에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 덴마크 오픈 여자 단식 4강전에서 오쿠하라 노조미(일본·세계 11위)를 36분 만에 2대0(21:16 21:8)으로 완파했습니다.결승 상대는 준결승에서 왕즈이(중국·2위)를 2대0으로 꺾고 올라온 야마구치 아카네(일본·3위)입니다.안세영은 야마구치를 상대로 최근 맞대결 9연승을 달리고 있습니다.최근 아시안게임에서도 야마구치를 상대로 완승을 거두며 대회 여자 단식 역사상 최초로 2연패를 달성한 바 있습니다.'절대 1강' 안세영은 이번 대회에서도 압도적인 기세를 이어가고 있습니다.32강부터 이번 4강전까지 모든 경기를 40분 이내에 속전속결로 마무리했습니다.이로써 안세영은 올해 출전한 61경기에서 60승 1패를 기록해 98.4%에 달하는 경이로운 승률을 이어가고 있습니다.은메달을 차지했던 전영오픈을 제외하면, 출전한 8개 개인전 대회에서 모두 시상대 가장 높은 곳에 섰습니다.이번 결승에서도 승리하면 시즌 9번째 우승 트로피를 수확하게 됩니다.남자 복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(이상 삼성생명) 조는 이번 대회 4강에서 아쉬움을 삼켰습니다.서승재-김원호 조는 에런 치아-소우이익(말레이시아) 조에 38분 만에 0대2(14:21 18:21)로 패해 결승 진출이 좌절됐습니다.지난 시즌 조를 결성하자마자 11개의 우승 트로피를 합작하며 단일 시즌 최다승 타이기록을 썼던 두 선수는 최근 7차례 국제대회와 아시안게임에 이어 이번 대회에서도 우승과 인연을 맺지 못하며 반등을 다음으로 미뤘습니다.