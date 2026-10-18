어린이들 모인 축구장에 픽업트럭 돌진…2명 사망

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▲ 차량 돌진 사건 발생한 스트라이커 스포츠 컴플렉스

축구 경기가 열리던 미국 캔자스주의 한 스포츠 경기장에 차량이 경기장 내부로 돌진해 2명이 숨지고 10여 명이 다치는 참사가 발생했습니다.현지시간 17일 캔자스주 최대 도시 위치토의 '스트라이커 스포츠 콤플렉스' 축구장으로 차량이 돌진해 성인 1명과 어린이 1명 등 총 2명이 사망했다고 위치토 경찰청이 밝혔습니다.소방 당국도 현장에서 2명이 사망(코드 블랙)했고, 중상자(코드 레드)가 5명, 경상자(코드 옐로)가 6명이라고 발표했습니다.피해자들의 구체적인 신원은 아직 확인되지 않았습니다.문제의 차량은 이날 오후 3시 25분쯤 어린이들과 가족이 모여 있었던 경기장으로 돌진했다고 현지 매체들은 전했습니다.당시 해당 차량 내부에는 운전자 외에 미성년자 2명이 동승하고 있었던 것으로 조사됐습니다.목격자들은 검은색 픽업트럭이 연석을 뛰어넘어 경기장 안으로 진입했으며, 이 과정에서 굉음이 났다고 전했습니다.경찰은 차량이 어떻게 게이트를 뚫고 들어왔는지, 진입 당시 속도가 얼마였는지 등을 조사하고 있다며 목격자들에게 사건 관련 영상 자료 제출을 요청했습니다.또 운전자가 현재 체포돼 추가 피해 우려는 없다고 밝혔지만 용의자의 신원과 기소 가능성, 이번 사건이 실수인지 고의적인 범행인지 등에 대해서는 언급하지 않았습니다.애런 모지스 경감은 "이는 비극"이라며 현재 당국이 피해자 가족들에게 연락을 취하고 있다고 말했습니다.릴리 우 위치토 시장도 "애끓는 심정"이라며 시민들에게 사건 현장을 피할 것을 당부하고, "피해를 본 모든 분들, 특히 어린이와 가족들을 위해 마음과 기도를 보낸다"고 덧붙였습니다.스트라이커 스포츠 콤플렉스는 11개의 야외 인조잔디 구장과 실내 시설로 구성된 곳으로, 유소년 경기와 성인 리그가 열립니다.(사진=구글 지도 캡처, 연합뉴스)