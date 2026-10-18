토허제 확대 1년, 강남 잡았지만 다른 지역 오르는 '디커플링' 커져

▲ 서울 강남 일대 아파트 단지 등 전경

서울 강남 집값 하락에도 외곽 등 중하위권 가격이 상승세를 지속하는 '디커플링' 현상이 서울 외 지역에서까지 확대되는 양상이 뚜렷해지고 있습니다.서울뿐 아니라 경기남부에서도 '반도체 벨트'를 중심으로 선호지역 집값이 가파르게 오르고 전월세 매물이 부족해지자 이전까지 관심을 덜 받던 지역에서도 최근 심상찮은 분위기가 감지됩니다.오늘(18일) 한국부동산원에 따르면, 비규제지역인 경기 군포시는 10월 둘째 주 아파트값 상승률이 0.72%로 전주 대비 0.45%포인트 커졌습니다.이 지역은 올해 누적 9.26% 상승했으나 작년 동기간에는 0.30% 하락했습니다.역시 비규제지역인 화성시 병점구도 올해 현재까지 누적 상승률 7.72%를 기록한 가운데 10월 둘째 주에는 상승폭을 전주 대비 0.23%포인트 확대하며 0.56% 올랐습니다.경기도에서 비인기 지역으로 꼽히는 부천시에서도 유사한 흐름이 감지됩니다.부천시 원미구는 지난달부터 0.30%대 수준의 주간 상승률을 이어오다 10월 둘째 주에는 0.52%의 높은 오름폭을 기록했습니다.원미구의 올해 누적 상승률은 6.78%로 작년 동기간(0.20%)의 약 34배입니다.규제지역이지만 상대적으로 인기가 낮았던 지역에서도 눈에 띄는 상승세가 나타나기도 합니다.수원시 팔달구 매교동 매교역푸르지오 SK뷰는 이달 8일 전용 84㎡ 10층이 11억 9천만 원에 거래됐습니다.올해 초까지도 9억 원대 거래가 주를 이뤘던 것과 비교하면 2억 원 이상 올랐습니다.2023년 준공된 신축급인 이 단지의 전용 84㎡ 호가는 최근 13억 원까지 뛰었습니다.의왕시 역시 작년 10월 둘째 주까지 누적 상승률이 0.89%에 불과했으나 올해에는 같은 기간 9.62%로 상승률 두 자릿수 진입을 눈앞에 뒀습니다.이 지역의 주간 매매가격은 10월 둘째 주 0.60% 올랐습니다.과거 집값 선도지역이었던 서울 강남구의 올해 누적 변동률이 -0.95%로 약세이고 서초구도 0.81%로 보합권인 상황에서 서울을 넘어 경기권까지 중하위권의 약진이 나타나는 모습입니다.서울 내에서는 강남권이 약세를 보이는 동안 대표적인 외곽 저가 지역인 중랑구(10.77%), 강북구(10.81%) 등을 포함해 중위권 이하를 중심으로 14개 자치구가 올해 누적 두 자릿수 상승률을 기록했습니다.여기에 경기권도 서울 접근성과 경기남부 반도체 사업장 등에 대한 직주 근접성, 최근 삼성전자 사내 주택자금대출, 전월세 매물 감소 등 요인이 작용한 지역 중심으로 뚜렷한 강세를 보여 왔습니다.부동산원 기준으로 10월 둘째 주까지 올해 아파트 매매가격 누적 상승률 상위 10개 지역 중 8곳을 경기도가 차지했습니다.작년 연간 상승률 10위권에 경기도가 2곳뿐이었던 것과 비교하면 정반대 양상입니다.올해 상승률 1위인 경기 화성시 동탄구(20.14%)를 비롯해 광명시(16.70%), 수원시 영통구(16.19%), 성남시 분당구(16.01%), 안양시 동안구(15.81%), 용인시 수지구(15.56%), 용인시 기흥구(13.95%), 성남시 중원구(13.88%)까지 경기지역 8곳이 최상위권에 올랐습니다.10위권에 포함된 서울 지역은 성북구(15.68%)와 서대문구(13.26%) 2곳입니다.작년 10위권에는 과천시(20.04%)와 성남시 분당구(19.12%) 외에 8곳이 모두 서울이었습니다.최근 비규제지역을 포함한 경기권 움직임은 매매와 전세가 급등하고 전월세 매물은 감소한 인기 규제지역 임차인들이 비선호지역으로 이동해 매수로 전환하는 추세의 영향도 반영된 것으로 풀이됩니다.일례로 올해 매매 상승률 3위인 수원시 영통구는 전세도 11.32% 올랐습니다.전세 매물은 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트실거래가) 기준 올 1월 9일 403건까지 늘었다가 이달 17일 291건으로 27.8% 줄었습니다.남혁우 우리은행 부동산연구원은 "삼성전자 사내대출 등 유동성 유입으로 경기남부 가격 강세가 확산하는 한편 전월세 매물이 부족한 상황에서 수원 등 가격이 크게 오른 지역의 임차인들이 지역을 옮겨 하향 매수하면서 해당 지역 가격도 오르는 모습이 나타나고 있다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)