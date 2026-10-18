부천 화재 소방관 끝내 순직…퇴근 20분 전 출동

<앵커>



경기도 부천 공장 화재로 심정지 상태에 빠졌던 소방관이 결국 숨졌습니다. 이 소방관은 퇴근을 불과 20분 앞두고 현장에 출동했다가 순직한 것으로 전해졌습니다.



신용일 기자가 보도합니다.



<기자>



경기 부천공장 화재로 심정지 상태에서 병원으로 이송된 44살 고 김진석 소방위.



결국 어제(17일) 새벽 0시 55분 순직했습니다.



13년 차 소방관인 김 소방위는 24시간 근무를 마친 뒤 퇴근을 약 20분 앞두고 공장에서 불이 났다는 신고가 접수되자 5분 만에 현장에 도착해 2인 1조로 가장 먼저 공장 안에 진입했습니다.



두 사람은 20여 분간 진압 활동을 벌이다 화염과 연기에 고립됐습니다.



30분 뒤 구조됐을 때는 김 소방위는 심정지 상태였고, 함께 있던 동료도 중상을 입어 긴급 이송됐습니다.



유족은 SBS 취재진에 "김 소방위가 소방관에 임용되고 무척이나 좋아했던 것으로 기억한다"면서 "내년 초등학교 입학을 앞둔 딸아이가 있다"며 울음을 참지 못했습니다.



시민들 발길이 이어진 합동분향소에서 동료들은 안타까움을 감추지 못했습니다.



[안준식/부산 : 마음이 좀 아픕니다. 안전에 대해서 더 경각심을 가지고 제도적이라든지 그런 것들도 잘 돼서 또 이런 일이 많이 안 벌어졌으면….]



이재명 대통령은 "고인의 희생을 잊지 않겠다"며 "현장 대원들이 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 안전대책을 철저히 점검하겠다"고 밝혔습니다.



이 대통령은 어제 오후 6시쯤 빈소를 찾아 조문하고 유족을 위로한 뒤 영정 앞에 직접 들고 간 훈장을 추서했습니다.



(영상취재 : 이재영·이찬수, 영상편집 : 이소영, 디자인 : 조수인)