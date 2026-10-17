'악마의 바람'에 미 캘리포니아 산불 확산…주민 1만 6천 명 대피령

▲ 미 캘리포니아주 '노르테 산불'

미국 캘리포니아주 오렌지카운티에서 현지시각 16일 강풍을 타고 산불이 빠르게 확산하면서 주택 여러 채가 피해를 입고 주민들에게 대피령이 내려졌다고 CNN 방송 등 미국 언론들이 보도했습니다.오렌지카운티 소방국에 따르면 이날 정오쯤 샌클레멘테와 샌후안카피스트라노 지역 주택가 인근에서 시작된 '노르테 산불'은 저녁까지 570에이커, 약 2.3㎢ 규모로 번졌으며, 진화율은 0%에 머물렀습니다.소방대원들은 불길이 현재의 화재 구역 밖으로 번지지 않도록 하는 데 주력하고 있다고 TJ 맥거번 소방국장은 밝혔습니다.이 산불로 주택 6채가 전소되거나 파손됐으며, 소방관 2명이 중상을 입고 인근 병원에서 치료받고 있습니다.샌클레멘테와 샌후안카피스트라노의 여러 지역에는 대피령이 내려졌습니다.대상 지역에는 약 4천600가구, 주민 1만6천명이 포함됩니다.이번 산불은 이른바 '악마의 바람'으로 불리는 건조한 계절풍인 샌타애나 바람의 영향으로 전날부터 캘리포니아 남부 지역에 발생한 산불 중 하납니다.말리부에서도 전날 발생한 '브라이슨 산불'로 이날 기준 7천채 이상의 건물이 대피령 또는 대피 경고 대상 지역에 포함됐습니다.이날 오후 샌후안카피스트라노 지역에서는 순간 최대 풍속이 시속 약 40㎞에 달했으며, 저녁까지도 강한 바람이 이어졌습니다.오렌지카운티 소방국의 스티브 콘시알디 대변인은 "아직도 바람이 상당히 강하게 불고 있다"면서 샌타애나 바람에 날린 불씨가 새로운 산불을 일으킬 수 있다고 경고했습니다.샌타애나 바람은 17일까지 강하게 불다가 주말 후반에 약해질 것으로 예보됐습니다.남부 캘리포니아의 산불로 인해 전력회사들은 전력 설비가 화재를 일으킬 가능성을 우려해 수만 가구 등에 대한 전력 공급을 일시적으로 중단했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)