대한체육회, 나고야 아시안게임 우수선수 시상식 개최 …MVP 오상욱

▲ 펜싱 오상욱, 2026 아이치·나고야 아시안게임 한국선수단 MVP 선정

대한체육회는 오늘(17일) 제주월드컵경기장 내 제107회 전국체육대회 홍보관에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 대한민국 선수단 우수선수 시상식을 개최했습니다.대한체육회는 지난달 19일부터 이달 4일까지 일본에서 열린 아시안게임에서 뛰어난 활약과 투혼으로 국민에게 감동을 전한 선수와 지도자를 격려하고자 최우수선수(MVP)를 비롯한 우수선수를 선정한 바 있습니다.현지 취재단 투표 결과 MVP로 뽑힌 펜싱 남자 사브르 2관왕 오상욱(대전광역시청)을 비롯해 투혼상을 받은 테크볼의 이준석, 리더상의 주인공인 남자 3대3 농구 대표팀의 배길태 감독, 특별상 수상자인 마라톤의 박민호가 시상식에 참석했습니다.MVP 오상욱은 상금 3천만 원을 받았고, 투혼상에는 2천만 원, 지도상에는 1천만 원이 수여됐습니다.박민호는 세라젬 헬스케어 제품을 부상으로 받았습니다.이날 행사에선 해병대 이종훈 상사가 시상자로 나서서 국군체육부대 소속 박민호에게 시상했고, 자원봉사자 대표 변정철 씨도 시상에 참여했습니다.(사진=대한체육회 제공, 연합뉴스)