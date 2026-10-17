[날씨/XR] 내일 전국 강한 비바람…비 그친 뒤엔 '쌀쌀'

맑았던 오늘(17일)과 달리 내일은 전국에 비바람이 예상됩니다.



기압골이 통과하며 돌풍과 벼락을 동반해 강하게 쏟아지겠는데요.



내일 새벽 제주와 인천, 경기 북부를 시작으로 오전 중에는 중부 지방으로 비가 확대된 뒤 남부지방도 오후부터 비가 내리겠습니다.



중부 지방의 비는 밤이면 그치겠지만 남부지방은 모레 새벽까지 이어지겠는데요.



예상되는 비의 양 중부 지방에 최대 80mm, 전남 지역에도 최대 60mm로 양도 많겠습니다.



강한 비가 예상되는 시점도 확인해 보시면 중부지방은 낮부터 저녁 사이, 남부지방은 저녁부터 모레 새벽 사이 시간당 20~30mm로 세찬 비가 쏟아지겠으니까요.



피해 없도록 배수구 점검 미리 철저히 하셔야겠습니다.



내일 강풍 또한 조심하셔야겠습니다.



강풍 특보가 내일 오전 중으로 차차 발효되겠습니다.



내일 아침 기온 확인해 보시면 서울 17도로 시작하겠고, 낮 기온 비가 내리며 서울 기온 22도에 그치겠습니다.



남부 지방은 화요일 오후에도 비 소식이 한차례 더 들어 있고요, 다음 주 목요일에는 서울 아침 기온이 4도까지 곤두박질하며 올가을 들어 가장 쌀쌀하겠습니다.



(임은진 기상캐스터)