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[단독] '혈세 연명' 시도민 구단…보조금 관리도 부실

편광현 기자
작성 2026.10.17 20:40 수정 2026.10.17 20:53 조회수
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<앵커>

문제는, 이렇게 사실상 혈세로 연명하는 시도민 구단의 수가 점점 늘어나고 있단 겁니다. 그뿐 아닙니다. 보조금이 어디에 얼마나 쓰이는지 알기도 어려운 데다, 이걸 감시해야 할 프로축구연맹도 제 역할을 못 하고 있습니다.

이 내용은 편광현 기자가 단독 취재했습니다.

<기자>

2002 한일 월드컵 이후 인프라 활용과 K리그 발전을 위해 태동한 시도민구단은 2010년대 승강제 도입 이후 계속 숫자가 늘어나며 K리그 내 비중을 높여왔습니다.

최근 6년 동안은 해마다 한 팀씩 늘어나는 꼴로 리그 과반을 차지하게 됐습니다.

많은 시도민 구단은 사실상 지자체 권력의 '밥그릇 챙기기' 도구로 이용되면서 '자력 경영'을 추구할 동기가 부족했고, 그 결과 '지자체 보조금'은 해마다 계속 늘어나는 추세입니다.

막대한 '혈세'가 투입되는 데도 보조금을 장부에 적는 방식이 통일되지 않아, 시민들이 구단 살림살이를 들여다보기가 어렵단 지적이 나옵니다.

A 구단은 시에서 받은 80억 원 가운데 70억 원을 자본금에 보태는 '자본전입액'으로 분류해, 보조금이 10억 원 정도로만 나타나게 적었고, B 구단은 시비 100억 원 정도를 지출한 비용에서 줄여 표기하는, 이른바 '상계처리'를 해 재무제표만 보고선 보조금 규모를 확인하기 어렵습니다.

심지어 재무제표를 아예 공개하지 않은 구단도 있습니다.

[C 시민구단 관계자 : 매출이나 이런 것 때문에 공시 대상이 아니어 가지고요. (외부에서 볼 방법은 없는 거군요?) 네, 맞습니다.}

구단 운영을 관리 감독하는 프로축구연맹의 감시도 허술합니다.

신생 구단의 자격 여부를 심사할 때 재정 건전성을 들여다보긴 하지만 3년 연속 순손실이나 완전자본잠식 상태만 아니면 될 정도로 문턱이 낮습니다.

기존 구단의 자격 유지는 기준이 더 낮은데 쉽게 설명해 구단 잔고가 0원 이상이면 되고, 완전자본잠식에 빠지더라도 2030년까지만 해소하면 됩니다.

[정도진/중앙대 경영학부 교수 : 끊임없이 보조금이 계속 투입될 수밖에 없다는 걸 전제로 한 바닥 기준입니다.]

프로축구연맹은 재정 관리를 강화하겠다고 밝혔지만,

[조연상/한국프로축구연맹 사무총장 : 조금 더 적극적인 제도도 고려하고 있는 게, 하나는 샐러리캡입니다. 선수단 보유 숫자도 일정 숫자로 맞추는 로스터 제도까지도 강구를 하고 있습니다.]

시도민구단을 계속 늘려온 정책 방향을 바꿀지 여부에 대해서는 명확한 답을 하지 않았습니다.

(영상취재 : 양두원, 영상편집 : 박기덕, 디자인 : 변다영·김민영)
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