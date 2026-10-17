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[단독] '프로' 맞나…시도민 구단 수입 64%가 '세금'

이정찬 기자
작성 2026.10.17 20:20 조회수
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<앵커>

북중미 월드컵 이후 한국 축구 몰락의 구조적 문제가 적나라하게 드러나고 있습니다. 그 근본 원인 가운데 하나는 뿌리가 돼야 할 프로축구 생태계의 부실입니다. SBS가 프로축구 구단들 전수조사를 한 결과, 대다수가 '프로'라는 간판만 단 채, 막대한 세금 지원 없이는 사실상 운영이 불가능한 상태였습니다.

먼저, 이정찬 기자의 단독보도입니다.

<기자>

현재 프로축구 'K리그'의 1, 2부 리그는 총 29개 팀으로 구성돼 있는데 이 가운데 17개 팀이 지자체의 지원을 받는, 이른바 '시도민 구단'입니다.

이 시도민구단들이 자체 수입 대신 지자체가 세금으로 마련하는 '보조금'에 의존한다는 지적이 끊이지 않았는데, SBS가 전수조사를 해보니 상황은 예상보다 훨씬 심각했습니다.

올해 새로 가입한 세 팀을 제외한 14개 구단의 재무 자료를 분석했는데, 지난해 14개 팀이 지자체로부터 받은 보조금은 총 1,401억 원으로 전체 수입의 64%에 달합니다.

이 가운데 자체 수입이 보조금보다 많았던 곳은 역사가 오래되고 '주식회사' 형태로 운영되는 강원과 대구, 인천 3개 구단뿐입니다.

이들을 제외하면 나머지 11개 팀의 보조금 의존도는 73.4%에 이르고 11개 팀의 자체 수입을 모두 더해도 강원과 대구, 인천 3구단의 자체 수입보다 적습니다.

더 심각한 건, 이 정도의 보조금도 시도민구단의 생존에 충분하지 않다는 겁니다.

파주는 프로 전환 첫해부터 임금 체불 위기에 직면했고, 김해는 데뷔 시즌 단 2승에 그쳐 존폐 기로에 섰습니다.

[정영두/김해시장 : 재정적인 지속 가능성도 없고 공익적으로도 의미가 없다는 판단 하게 되면 저는 구단주로서 결단할 수밖에 없거든요.]

회계 담당 직원이 80억 원대 횡령 의혹으로 구속된 김포는 구멍 난 재정을 추경 예산으로 메워 연명하고 있습니다.

후원 수입과 입장권 및 상품 판매 수입, 그리고 방송 중계권료를 바탕으로 프로답게 운영되는 유럽 주요 리그와는 비교가 의미가 없을 정도이고, 모기업의 지원금 비중을 2018년 41%에서 지난해까지 25%까지 줄이며 '자생력'을 높여온 국내 프로야구와도 극명한 대비를 이룹니다.

(영상취재 : 유동혁·황인석, 영상편집 : 이재성, 디자인 : 임찬혁)
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