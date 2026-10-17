김민석, 추미애 '재정 빨대' 발언 사과 요청…"당 대신해 사과"

▲ 더불어민주당 김민석 대표
김민석 민주당 대표는 오늘(17일) 민주당 소속인 추미애 경기도지사의 이른바 '소방 재정 빨대' 발언에 대해 직접 사과했습니다.
김 대표는 이날 언론 공지를 통해 "당 소속 도지사의 발언으로 상처받은 소방관과 국민 여러분에게 당을 대신해 깊은 사과의 말씀을 드린다"며 "당사자에게도 깊은 자성 어린 사과를 요청했다"고 밝혔습니다.
김 대표는 "앞으로 당 소속 공직자들의 이런 부적절한 발언이 다시 일어나지 않도록 깊은 숙의를 거쳐서 조치하도록 하겠다"고 말했습니다.
이어 "김 소방위의 영면에 깊은 애도의 말씀을 드린다"며 "소방관과 가족 여러분에게도 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 전했습니다.
앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 국정감사에서 지방자치단체의 재정 문제와 관련, "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말해 논란을 빚었습니다.
전날 이용우 대변인과 이날 이주희 원내대변인이 공식 논평으로 사과한 데 이어 김 대표까지 추 지사 발언에 대해 사과에 나선 건데, 당 소속 지자체장인 추 지사에 대한 소방 공무원 노조 등의 비판 여론을 의식했단 분석입니다.
(사진=연합뉴스)
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