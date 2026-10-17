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국민의힘, 추미애 '사과를 바라시니까' 발언에 "끝까지 오만"

박찬범 기자
작성 2026.10.17 16:38 조회수
국민의힘, 추미애 '사과를 바라시니까' 발언에 "끝까지 오만"
▲ 국민의힘 박성훈 수석대변인

국민의힘이 민주당 소속 추미애 경기지사가 '소방 재정 빨대' 발언에 대해 사과한 것을 두고 "끝까지 오만했다"고 평가했습니다.

국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘(17일) 오후 논평을 통해 "순직 소방관의 빈소에서조차 자신의 잘못보다 억울함을 앞세우는 모습에 참담함을 금할 수 없다"며 추 지사의 사과를 평가절하했습니다.

추 지사는 오늘 오후 순직 소방관의 빈소를 직접 조문한 뒤 사과 의향을 묻는 취재진에 "사과를 바라시니까 정말 마음을 다해서 사과드립니다"라고 답했습니다.

박 수석대변인은 "귀를 의심케 하는 발언"이라며 "잘못을 인정하는 사과가 아니라 등 떠밀려 마지못해 내뱉은 사과라는 비판을 자초한 것"이라고 지적했습니다.

이어 "더욱 기가 막힌 것은 사과 직후 쏟아낸 장황한 자기변명"이었다며 "순직 소방관의 빈소는 추 지사의 억울함을 풀어주는 민원실이 아니다"라고 강조했습니다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 행정안전위원회의 국정감사에서 지방자치단체의 재정 문제를 설명하는 과정에서 "소방이 가장 큰 골치 아픈 재정 빨대 같다"고 말한 바 있습니다.

박 수석대변인은 또 "고인의 영정 앞에서조차 자기방어에 급급했다면, 그것은 사과가 아니라 또 한 번의 무례"라고 주장했습니다.

그러면서 "국민이 요구한 것은 사과하는 척하는 정치적 연출이 아니라 진심 어린 참회"였다고 지적했습니다.

(사진=연합뉴스)
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