"억울하게 해고" 호소에 3천만 원 모였는데…'성추행 혐의' 벌금 냈다

▲ 부산동래경찰서

위법하게 모은 기부금을 제자 성추행 혐의로 해임된 동료 교사에게 전달한 교사 2명이 검찰에 넘겨졌습니다.부산 동래경찰서는 기부금품법 위반 혐의로 40대 남성 A 씨와 같은 또래 남성 B 씨를 불구속 송치했다고 오늘(17일) 밝혔습니다.초등학교 교사인 이들은 2024년 3월부터 5월까지 관련 기관에 기부금품 모집 등록을 하지 않은 채 교사들 커뮤니티에 해임된 교사 C 씨를 돕자는 내용의 글을 올려 3천여만 원을 모은 혐의를 받습니다.해당 게시물에는 C 씨가 억울하게 아동학대로 신고돼 교단을 떠났다는 내용이 실렸던 것으로 알려졌습니다.그러나 C 씨는 아동학대가 아닌 초등학교 제자 2명을 성추행한 혐의로 재판에 넘겨져 벌금 3천만 원이 확정됐고, 해당 기부금을 벌금 내는 데 썼던 것으로 전해졌습니다.뒤늦게 이런 내용을 알게 된 현직 교사의 고소로 경찰 수사가 시작됐습니다.경찰 관계자는 "올해 4월에 해당 사건을 접수하고 수사를 진행해 최근 두 사람을 송치했다"고 설명했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)