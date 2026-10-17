[날씨] 큰 일교차 주의…내일 전국 요란한 가을비

가을색이 점차 짙어지고 있습니다.



현재 설악산과 오대산은 산 전체의 80% 이상이 단풍으로 물드는 절정에 달해 있고요.



그 밖의 유명 산지에서도 첫 단풍 소식이 들려오고 있습니다.



오늘(17일)은 일교차에만 유의하신다면 가을 나들이 즐기기 좋겠습니다.



내일은 전국에 강한 비바람이 예상됩니다.



시간당 20~30mm로 강하게 비가 쏟아질 텐데요.



내일 예상되는 비의 양은 수도권과 충청 전북에 최대 80mm, 강원 내륙에 최대 70mm, 그 밖의 지역도 많게는 60mm로 양이 가을비 치고 많겠습니다.



돌풍과 벼락까지 동반될 수 있어 시설물 관리와 안전사고 유의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온은 서울과 울산 17도로 시작해 낮 기온은 서울이 21도에 그치며 오늘보다 5도가량이 낮겠습니다.



다음 주 중반에는 서울 아침 기온이 4도까지 곤두박질하며 올가을 들어 가장 쌀쌀할 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)