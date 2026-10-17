미 여야 의원 20명 넘게 표적됐다…수상한 '백색 가루'에 발칵

▲ 미국 연방의회 의사당

11월 중간선거를 눈앞에 두고 미국 상·하원 의원들의 지역 사무실로 백색 가루 등 의심스러운 물질이 담긴 우편물이 잇따라 배달돼 비상이 걸렸습니다.미국 정치전문매체 더힐은 현지시간 16일 최소 20명의 여야 의원 지역 사무실이 정체불명의 의심스러운 우편물을 전달받았거나 수사당국에 의해 사전에 차단됐다고 보도했습니다.이 매체가 이런 우편물을 받은 것으로 확인한 상원의원은 마이크 라운즈, 피트 리켓츠, 테드 크루즈(이상 공화), 에이미 클로버샤, 티나 스미스(이상 민주) 등 5명입니다.하원의원 가운데도 자신의 지역구 사무실에 이러한 우편물이 도착했다고 밝힌 사람이 15명 이상인 것으로 전해졌습니다.앞서 워싱턴포스트(WP)는 척 슈머 민주당 상원 원내대표와 같은 당 소속 크리스 머피, 알렉스 파디야 상원의원 등의 사무실로 수상한 우편물이 발송된 사실이 확인됐다고 보도했습니다.캘리포니아주 지미 파네타 하원의원 측은 산타크루즈 지역 사무실 직원이 봉투를 개봉하는 과정에서 의문의 흰색 가루를 발견했다고 전했습니다.해당 직원은 즉시 봉투를 쓰레기통에 넣고 다른 직원들을 대피시킨 뒤 911에 신고했습니다.의료진의 1차 검진 결과 해당 직원의 건강에 특별한 이상은 없는 것으로 파악됐습니다.사우스다코타주 사무실로 우편물을 받은 라운즈 의원은 소셜미디어를 통해 "직원들을 위협하는 기만적인 협박 행위가 이어지고 있어 매우 우려스럽다"며 "이러한 행위는 우리 사회에서 결코 용납될 수 없다"고 비판했습니다.프라밀라 자야팔(민주) 하원의원 역시 "민주주의와 선거 시스템을 겨냥한 의도적이고 광범위한 공격"이라고 규탄했습니다.미국 연방수사국(FBI)과 의회경찰은 관련 사건들에 대한 전면 조사에 착수했습니다.FBI 대변인은 의심스러운 우편물에 대한 보고를 접수해 일제 점검 중이며, 용의자를 특정하기 위해 다른 수사기관과도 공조하고 있다고 밝혔습니다.미국에서는 지난 2024년 대선을 앞두고도 여러 주의 선거관리위원회 사무실로 백색 가루가 담긴 봉투가 배달되는 등 선거철마다 정치를 겨냥한 우편물 테러 시도가 반복되고 있습니다.(사진=연합뉴스)