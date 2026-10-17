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장동혁, 소방관 순직 애도…"소방 '예산 핑퐁' 바로잡겠다"

박찬범 기자
작성 2026.10.17 11:48 조회수
장동혁, 소방관 순직 애도…"소방 '예산 핑퐁' 바로잡겠다"
▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 소방관들이 국가직이라는 이유로 일부 지자체에서 벌어지고 있는 이른바 '예산 핑퐁' 현실을 바로잡겠다고 약속했습니다.

장 대표는 오늘(17일) 오전 자신의 SNS에 부천 공장 화재 진압 과정에서 순직한 고 김진석 소방위를 애도하는 글을 올렸습니다.

장 대표는 "가장 먼저 불길 속으로 뛰어드셨다가 화를 당하셨다고 한다"며 "너무나 마음이 아프다"고 적었습니다.

이어 "국가는 소방관들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 아낌없이 지원해야만 한다"며 "소방에 대한 투자는 소방관들을 위한 일만도 아니다. 국민 안전을 지키는 가장 기초적인 투자"라고 강조했습니다.

장 대표는 최근 '소방 재정 빨대 발언'으로 논란을 빚고 있는 추미애 경기지사를 향한 비난도 이어갔습니다.

장 대표는 "추미애 경기도지사, 아직도 '재정 빨대' 망언을 사과하지 않고 있다"며 "소방관의 순직 앞에, 등돌린 소방관의 눈물 앞에, 죄책감조차 느끼지 않는가?"라고 직격했습니다.

그러면서 "국민의힘은 소방 예산 현실을 원점에서 검토하여 제대로 된 대안을 마련할 것"이라며 "국가직이라며 '예산 핑퐁'을 벌이는 현실을 반드시 바로잡겠다"고 약속했습니다.

(사진=연합뉴스)
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