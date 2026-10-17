장동혁, 소방관 순직 애도…"소방 '예산 핑퐁' 바로잡겠다"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

국민의힘 장동혁 대표가 소방관들이 국가직이라는 이유로 일부 지자체에서 벌어지고 있는 이른바 '예산 핑퐁' 현실을 바로잡겠다고 약속했습니다.장 대표는 오늘(17일) 오전 자신의 SNS에 부천 공장 화재 진압 과정에서 순직한 고 김진석 소방위를 애도하는 글을 올렸습니다.장 대표는 "가장 먼저 불길 속으로 뛰어드셨다가 화를 당하셨다고 한다"며 "너무나 마음이 아프다"고 적었습니다.이어 "국가는 소방관들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 아낌없이 지원해야만 한다"며 "소방에 대한 투자는 소방관들을 위한 일만도 아니다. 국민 안전을 지키는 가장 기초적인 투자"라고 강조했습니다.장 대표는 최근 '소방 재정 빨대 발언'으로 논란을 빚고 있는 추미애 경기지사를 향한 비난도 이어갔습니다.장 대표는 "추미애 경기도지사, 아직도 '재정 빨대' 망언을 사과하지 않고 있다"며 "소방관의 순직 앞에, 등돌린 소방관의 눈물 앞에, 죄책감조차 느끼지 않는가?"라고 직격했습니다.그러면서 "국민의힘은 소방 예산 현실을 원점에서 검토하여 제대로 된 대안을 마련할 것"이라며 "국가직이라며 '예산 핑퐁'을 벌이는 현실을 반드시 바로잡겠다"고 약속했습니다.(사진=연합뉴스)