MLB 아메리칸리그 챔피언십 4차전 우천으로 연기

▲ 폭우가 쏟아진 프로그레시브 필드

미국프로야구 메이저리그(MLB) 탬파베이 레이스와 클리블랜드 가디언스가 오늘(17일, 한국시간) 맞붙을 예정이던 2026 MLB 포스트시즌 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전 4승제) 4차전이 비로 연기됐습니다.이날 미국 오하이오주 클리블랜드 프로그레시브 필드에서 열릴 예정이던 경기는 비 때문에 계속 지연되다가 1시간 이상 대기한 끝에 우천 취소됐습니다.ALCS 경기가 비로 취소된 것은 2019년 뉴욕 양키스와 휴스턴 애스트로스의 4차전 이후 7년 만입니다.이에 따라 18일 같은 장소에서 탬파베이와 클리블랜드의 ALCS 4차전이 열리고, 원래 이동일이었던 19일에는 5차전이 편성됐습니다.만약 6·7차전이 필요할 경우 이동일 없이 20일과 21일 탬파베이 안방인 플로리다주 세인트피터즈버그 트로피카나 필드로 장소를 옮겨 치릅니다.현재 시리즈는 클리블랜드가 탬파베이에 2승 1패로 앞서 있습니다.승리하는 팀은 24일부터 밀워키 브루어스와 월드시리즈(WS·7전 4승제)를 치릅니다.(사진=AP, 연합뉴스)