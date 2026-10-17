엄마 총으로 학교서 난사한 졸업생…학부모가 쏜 총탄에 사망

▲ 총격 사건 발생한 미국 오리건주 초등학교 일대

미국 오리건주 실버레일 초등학교에서 발생한 총기 난사 사건의 범인은 해당 학교 출신의 청소년인 것으로 나타났습니다.마이크 크랜츠 오리건주 벤드 경찰청장은 현지시간 16일 기자회견에서 전날 벌어진 총격 사건의 범인 신원을 그리핀 J. 존 2세(16)라고 발표했습니다.이 학교를 졸업한 그는 범행 당시 어머니가 구매한 산탄총을 들고 학교 울타리를 넘어 침입했으며, 잠긴 문도 총으로 쏴 부수고 진입했다고 경찰은 전했습니다.이 총격범의 난입에 교사와 학부모가 목숨을 걸고 대응해 추가 인명 피해를 막아낸 사실도 드러났습니다.한 여성 교사는 범인을 목격하자 자신의 휴대전화를 총격범을 향해 던진 뒤 몸을 날려 범인을 밀쳐내고 총을 빼앗기 위해 몸싸움을 벌였습니다.이 교사는 이번 총격 사건에서 생존했습니다.또 두 딸이 실버레일 초등학교에 다니는 학부모 케일럽 지아만코(36)는 총격범을 목격하고 차에서 권총을 챙겨 건물 안으로 뒤따라 들어간 이후 교사와 육탄전을 벌이던 범인을 발견해 그를 사살했습니다.총격범은 사망하기 전까지 산탄을 15발가량 난사했으며, 사망 이후 그의 가방에는 실탄 44발이 남아있었습니다.크랜츠 경찰청장은 이 교사와 학부모의 행동이 추가 희생을 막았다며 영웅적인 행동이라고 칭송했습니다.총격범의 어머니 숀타이 니커슨은 눈물을 흘리며 "내 아이가 그립다. 정말 죄송하다"며 "내가 뭔가 할 수 있었으면 좋았을 것"이라고 피해자와 유가족들에게 사죄했습니다.다만 구체적인 범행 동기는 아직 베일에 싸여 있습니다.크랜츠 청장은 "모두가 왜 이런 일이 일어났는지 알고 싶어 한다"며 "범행 동기를 밝혀내기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했습니다.경찰은 총격범과 피해자들과의 연관성, 어머니의 총기를 손에 넣게 된 경위 등을 다각도로 수사하고 있습니다.전날 벌어진 총격으로 실버레일 초등학교에서는 5세, 8세, 11세 어린이와 교사 메건 램버트(54)씨가 숨지고 7세 어린이와 다른 교사 1명이 병원으로 이송됐습니다.도널드 트럼프 대통령은 범인을 제압한 학부모를 향해 "위대한 영웅"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)