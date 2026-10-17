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이 대통령, 부천 화재 소방관 순직에 "희생 잊지 않겠다"

박예린 기자
작성 2026.10.17 10:45 조회수
이 대통령, 부천 화재 소방관 순직에 "희생 잊지 않겠다"
▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(17일) 경기도 부천 공장 화재 진압에 나섰던 소방관이 순직한 것과 관련, "고인의 희생을 잊지 않겠다"고 애도하고 소방 대원들의 처우 개선을 약속했습니다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "부천 화재 현장에서 임무를 수행하다 순직하신 소방대원의 소식에 참담한 마음이다. 고인의 명복을 빈다"고 썼습니다.

이 대통령은 "국민의 생명과 안전을 지키기 위해 위험한 현장에 나섰던 고인의 헌신을 깊이 새기겠다"면서 "국민의 안전을 지키는 소방대원들의 안전은 국가가 반드시 지켜야 할 책무"라고 강조했습니다.

그러면서 "정부는 현장 대원들이 보다 안전하게 임무를 수행할 수 있도록 안전대책을 철저히 점검하고 부족한 부분을 보완하겠다"면서 "국민을 위해 헌신하는 소방대원들의 희생과 노고에 걸맞은 예우와 처우가 이뤄질 수 있도록 세심히 살피겠다"고 했습니다.

아울러 이 대통령은 "사랑하는 가족을 잃은 유가족 여러분께 깊은 애도의 뜻을 전한다"며 "함께 슬픔을 나누고 있을 동료 대원들께도 진심 어린 위로를 전한다"고 덧붙였습니다.
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