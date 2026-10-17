'빚투' 부메랑…코스피 급락에 일주일 새 3천억 원 강제 청산

▲ 대출 상담 창구

코스피가 최근 7거래일 연속 하락하며 5,500선까지 밀렸던 가운데 이 기간 빚을 내 주식을 산 투자자들의 주식이 강제 처분되는 반대매매 금액도 누적 3천억 원에 달했습니다.주식시장의 변동성이 커짐에 따라 안전자산으로 여겨지는 국내외 채권에 대한 매수세는 꾸준히 이어졌습니다.오늘(17일) 금융투자협회에 따르면 지난 6∼15일 위탁매매 미수금 대비 실제 반대매매 금액은 합산 2천981억 원으로 집계됐습니다.특히 14일(893억 원), 15일(805억 원)에는 반대매매 금액이 800억 원대에 달했습니다.반대매매는 주식 거래에서 증거금 부족으로 인해 발생하는 강제 청산 규모를 말합니다.투자자가 증권사에 빌린 돈을 갚지 못하거나 담보로 맡긴 주식의 가치가 일정 기준 이하로 떨어지면 증권사는 투자자의 동의 없이 보유 주식을 강제로 매도해 채권을 회수하게 됩니다.코스피가 급락하면서 빚을 내 주식을 샀던 투자자들이 갚을 여력이 줄어들자 강제청산 규모가 급증한 것으로 풀이됩니다.코스피는 지난 6일부터 15일까지 7거래일 연속 하락하며 5,554.22까지 내려왔습니다.다만 이후 16일에는 8거래일 만에 반등해 5,668.05에 장을 마쳤습니다.증시 대기자금 성격인 투자자 예탁금은 15일 기준 96조 9천121억 원으로, 지난 6일(101조 486억 원) 대비 4.1% 감소했습니다.대신 국내외 채권 시장에는 자금이 계속 몰렸습니다.개인 투자자의 국내 채권 순매수액은 지난 1∼16일(총 10거래일) 기준 1조 1천617억 원으로, 전월 같은 기간(1∼14일) 2조 967억 원에 이어 높은 수준을 이어갔습니다.지난달 월간 개인의 국내 채권 순매수액은 4조 225억 원으로, 2024년 4월(4조 5천273억 원) 이후 2년 5개월 만에 최대를 기록한 바 있습니다.미국 국채도 4개월 연속 순매수세를 지속하고 있습니다.한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로를 보면 이달(조회일 기준 1∼15일) 국내 투자자의 미국 채권 순매수액은 12억 1천만 달러(약 1조 6천132억 원)로 집계됐습니다.지난 6월 1억 6천600만 달러 순매도에서 7월 8억 8천800만 달러 순매수로 전환한 후 이달까지 '사자'를 이어가는 중입니다.이달 미국 주식 순매수액은 전월(10억 달러)의 3.5배 수준인 35억 달러(약 4조 7천201억 원)였습니다.국내 시장에 비해 상대적으로 감소 폭이 작은 미국 주식시장으로 자금이 옮겨갔을 가능성이 있습니다.미국 주식시장에 투자하는 국내 투자자인 서학개미는 지난 한 주간 미국 반도체 지수의 일간 수익률을 3배로 추종하는 레버리지 상장지수펀드(ETF)인 '속슬'(SOXL)을 가장 많은 26억 13만 달러(약 3조 4천659억 원)를 순매수했습니다.국내 증시를 3배로 추종하는 ETF인 '코루'(2억 3천536만 달러), 미국 양자컴퓨터 기업 '아이온큐'(1억 344만 달러)가 그 뒤를 이었습니다.최근 국내 증시와 반도체 업종이 약세를 보이자 오히려 상승에 '베팅'하는 수요가 늘어난 것으로 해석됩니다.