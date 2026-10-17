국내 기름값 22주 연속 내림세…휘발유·경유 1천800원대 지속

▲ 11차 석유최고가격이 발표되는 16일 서울 서초구 만남의광장 주유소에 유가가 표시돼있다.

전국 주유소 기름값이 지난주보다 소폭 내리며 22주 연속 하락세를 이어갔습니다.오늘(17일) 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 둘째 주 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 L당 0.9원 내린 1천856.6원이었습니다.가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.8원 하락한 1천902.5원, 가장 낮은 대구는 0.4원 내린 1천829.9원으로 집계됐습니다.상표별 가격은 GS칼텍스 주유소가 1천859.6원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1천846.9원으로 가장 낮았습니다.경유 평균 판매 가격은 전주와 비교해 0.5원 내린 1천842.8원을 기록했습니다.이번 주 국제 유가는 호르무즈 해협을 오가는 선박에 대한 공격이 늘어나고, 후티 반군과 사우디아라비아 간 군사 충돌이 이어지며 상승했습니다.수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 배럴당 0.5달러 오른 108.6달러였습니다.국제 휘발유 가격은 7.8달러 내린 138.5달러, 국제 자동차용 경유는 1.1달러 오른 171.2달러로 집계됐습니다.국제유가 변동은 대개 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영됩니다.정부는 국제유가 변동이 국내 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있습니다.정부는 전날 11차 석유 최고가격을 10차 최고가격과 동일하게 지정했습니다.휘발유는 L당 1천784원, 경유는 1천773원, 등유는 1천380원입니다.(사진=연합뉴스)