트럼프 "현대, 조지아주에 7천486억 투자 방금 발표"

▲ 조지아주에서 유세하는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 16일 "현대가 조지아주 웨스트포인트에 있는 공장을 확장하기 위해 5억6천만 달러(약 7천486억원)를 투자하겠다고 방금 발표했다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 이날 조지아주 댈턴에서 열린 중간선거 유세에서 연설을 통해 해외 기업들의 대미 투자를 거론하며 한 가지 사례로 현대의 투자 계획을 전했습니다.이어 "우리나라는 공화당의 리더십 아래 너무 잘 나가고 있다"며 자신의 집권 2기 정책 성과를 강조했습니다.트럼프 대통령의 이러한 언급은 현대차그룹의 자동차 부품 생산 계열사인 현대트랜시스의 투자 계획을 일컫는 것으로 보입니다.앞서 지난 8일 브라이언 켐프 조지아 주지사는 보도자료를 통해 이같은 사실을 전하면서 "이 회사는 북미에서 사업을 운영하는 글로벌 자동차 고객사를 지원하기 위한 지속적 노력의 일환으로 320개의 신규 일자리를 창출할 계획"이라고 밝힌 바 있습니다.이 자료에 따르면 현대트랜시스는 해당 투자금을 웨스트포인트에 있는 기존 1공장과 2공장의 시설 현대화와 3공장 신축에 투입합니다.조지아주는 "이번 확장은 하이브리드 차량용 전동화 파워트레인의 생산 능력 증대를 뒷받침할 것"이라며 "현대트랜시스는 행정, 관리, 생산 분야에서 채용을 진행할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)