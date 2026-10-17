일부러 부딪치고 수리비 요구…38명에게 2천만 원 뜯었다

<앵커>



공공장소에서 지나가는 사람과 일부러 부딪힌 뒤 휴대전화를 떨어뜨리고 수리비를 요구해온 20대가 경찰에 붙잡혔습니다. 이 수법으로 38명에게서 2천만 원 넘게 뜯어냈던 것으로 드러났습니다.



임지현 기자가 취재했습니다.



<기자>



저녁 시간대, 사람들이 바쁘게 오가는 서울 잠실역 대합실.



한 남성이 걸어가더니 맞은편에서 다가오던 사람과 갑자기 부딪힙니다.



고개를 숙이며 사과하는 사람 앞에서 떨어뜨린 휴대전화를 들고 한참 동안 말을 하더니 어디론가 함께 걸어갑니다.



휴대전화 수리비 견적을 받은 뒤 돈을 요구하러 가는 것입니다.



사람들이 몰리는 대합실에서는 대부분 바쁘게 움직인다는 점을 노린 A 씨는 일부러 부딪친 뒤 이렇게 미리 준비한 깨진 휴대전화를 들이밀며 수리비를 요구했습니다.



[조경호/인천 부평구 : 생각지도 못한 방법이구나 싶기도 하고, 실제로 (휴대전화가) 부서진 분도 있을 수 있잖아요. 섣불리 그냥 무시하고 지나가기에는 또 애매한….]



신고를 받고 수사에 나선 경찰이 A 씨의 계좌이체 내역 등을 확인하자 피해자만 38명에 달한 것으로 드러났습니다.



요구한 수리비는 한 명당 40만 원~150만 원.



지난 1월부터 5개월 동안 이런 수법으로 2천200만 원을 뜯어냈습니다.



피해자들은 대부분 A 씨의 행동이 이상하다고 느꼈지만, 경찰에 신고할 정도는 아닌 것으로 봤다고 경찰에 진술한 것으로 전해졌습니다.



[김대근/송파경찰서 형사1과 5팀장 : (휴대전화 매장에서) 구두로 견적을 받고 그 금액만큼 피해자들에게 요구했습니다. 'CCTV를 확인한 후에 변상금을 주겠다' 이렇게 (대처를) 하신 분들은 대부분 피해를 안 보셨어요.]



경찰은 A 씨를 사기 혐의로 구속하고 공소청에 사건을 넘겼습니다.



(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박춘배)