[날씨] 오늘 맑고 포근한 가을 날씨…내일 전국 많은 비

토요일인 오늘(17일)은 맑은 하늘에 단풍 나들이 즐기기 좋겠습니다.



오대산에 이어 설악산에서도 단풍이 절정에 달하고 있는데요.



다만 오늘 밤부터는 구름이 많아지겠고 내일은 전국에 비 소식이 들어 있어 주말 일정 참고하셔야겠습니다.



내일 예상되는 비의 양은 수도권과 충청, 전북에 30~최대 80mm, 강원 내륙에 20~최대 70mm, 전남 지역에도 20~60mm, 그 밖의 영남 지역에도 최대 50mm로 가을비 치고 양이 많겠고요.



시간당 20~30mm 정도로 비의 강도도 강하게 쏟아져 주의하셔야겠습니다.



현재 중부와 경북 지역을 중심으로는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼어 있습니다.



짙은 안개로 인해서 이슬비가 내리는 곳도 있으니까요.



교통안전에 각별히 유의하셔야겠습니다.



현재 기온은 서울이 14.5도, 부산 18.1도 등 어제 아침과 비슷하게 시작하고 있고요.



낮 기온은 광주와 전주 27도까지 오르며 온화해 일교차가 15도 안팎 크게 벌어지겠습니다.



남부 지방은 다음 주 화요일에도 비 소식이 들어 있고요.



다음 주 목요일에는 서울 아침 기온이 4도까지 급격히 낮아질 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)