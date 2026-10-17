중동도 우크라도 불안…브렌트유 109달러대, 5개월 만에 최고

▲ 호르무즈 해협

중동 지역과 우크라이나 등에서 지정학적 리스크가 동시다발적으로 고조되며 국제유가가 급등했습니다.현지시간 16일 런던 ICE 선물거래소에서 12월 인도분 브렌트유는 전장보다 3.72% 오른 배럴당 109.86달러에 거래를 마쳤습니다.종가 기준 지난 5월 19일 이후 최고로, 장중엔 한때 110달러를 넘기도 했습니다.뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 3.51% 상승한 배럴당 101.41달러에 마감했습니다.WTI는 7거래일 연속 상승세로, 9월 17일 이후 최고갑니다.이날 유가 급등은 중동과 우크라이나 전선에서 터진 악재가 원유 공급 차질 우려를 자극했기 때문입니다.이란이 호르무즈 해협을 통한 원유 수출 통제에 나서면서 지난 11일 이후 최소 9척의 선박이 공격받았습니다.해운정보업체 케이플러(Kpler)에 따르면 지난 8∼14일 호르무즈 해협을 통한 수출량은 하루 940만 배럴까지 감소했습니다.미·이란 전쟁 이전 평균의 약 70% 수준입니다.여기에 예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아를 향한 공격을 지속하고 있습니다.후티는 이날도 사우디 서부의 핵심 항구 도시이자 석유화학 시설이 밀집한 도시 얀부를 향해 공격을 계속했습니다.러시아와 우크라이나 간의 에너지 시설 공방도 격화하고 있습니다.러시아가 최근 키이우의 열병합발전소 등 주요 에너지 시설을 집중적으로 공습하자, 우크라이나는 도널드 트럼프 미 대통령이 주도했던 '에너지 휴전'이 실효성이 없다고 판단하고 러시아 정유시설 타격을 재개했습니다.이와 더불어 허리케인 이사야스로 멕시코만 연안의 원유 생산이 차질을 빚으면서, 미국의 상업용 원유 재고가 800만 배럴 이상 대폭 감소했습니다.(사진=게티이미지)