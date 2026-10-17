후티 반군, 예멘 3대 도시 타이즈 포위 압박

▲ 예멘 타이즈

예멘의 친이란 후티 반군이 인구 60만의 예멘 제3의 도시인 타이즈를 겹겹이 포위하고 정부군과 항전 세력의 항복을 촉구하고 있습니다.지난 2월 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 전쟁의 여파로 예멘 내전이 격화하는 가운데, 홍해 연안을 장악한 후티가 격전을 벌이며 타이즈까지 압박하면서 주민들의 공포와 인도주의적 위기도 커지고 있습니다.현지시간 16일 dpa통신과 로이터통신 등에 따르면 후티 반군은 이날 타이즈를 방어 중인 국제사회가 인정하는 예멘 정부군과 지역 저항군에 시가전을 피하려면 무기를 내려놓고 투항할 것을 요구했습니다.반군은 최근 몇 주 동안 타이즈를 향한 서쪽 주요 진입로마저 차단하며 포위망을 좁혀왔습니다.예멘 정부와 현지 당국은 후티 반군에 무조건적인 철수와 라샤드 알알리미 대통령 위원회 의장이 발표한 일반 사면을 수용할 것을 촉구했습니다.현지 소식통에 따르면 양측은 결사 항전의 의지를 다지고 있으며, 타이즈 외곽에서는 후티 병력과 군용 차량을 겨냥한 공습도 이어지고 있습니다.4년간의 휴전이 깨지고 올여름 재개된 예멘 내전에서 타이즈의 향방은 전쟁의 가장 큰 전환점이 될 전망입니다.타이즈는 남부 고원지대에 남은 반후티 세력의 마지막 주요 도심 거점입니다.후티 반군은 최근 기습적인 진격으로 홍해 연안의 전략적 요충지인 바브엘만데브 해협에 대한 통제력을 굳혔으며, 전날에는 남부 아덴의 대통령 궁 단지까지 미사일로 공격했습니다.전투가 격화하면서 타이즈 주민들은 생존의 기로에 섰습니다.로이터통신과 인터뷰한 현지 주민 알리 하산은 후티 반군의 진격에 쫓겨 가족과 함께 학교 계단 밑으로 피신했다며 빗발치는 총격과 식량 및 식수 부족의 공포를 호소했습니다.주요 남하 도로마저 차단되면서 물가는 치솟고 거리에 쓰레기가 산더미처럼 쌓이는 등 도시 전체가 질식 상태에 빠졌습니다.국제기구들도 일제히 경고음을 울렸습니다.유엔 국제이주기구 대변인은 최근 분쟁으로 23만3천여 명의 피란민이 발생했으며, 이 중 절반이 넘는 12만1천여 명이 타이즈에서 쫓겨났다고 밝혔습니다.세계보건기구 역시 타이즈 내 주요 12개 병원의 연료가 나흘 치밖에 남지 않았고 산소와 의약품마저 고갈되고 있다며 교전과 도로 봉쇄로 인한 물자 보급 차단을 우려했습니다.세계식량계획은 타이즈 주민 60만 명을 포함해 예멘 전역에서 80만 명이 구호의 손길에서 단절됐다고 추산했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)