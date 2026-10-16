이 대통령, 부상 소방관·장병 쾌유 기원…"헌신에 천금 아깝겠나"

▲ 이재명 대통령이 16일 제주월드컵경기장에서 열린 제107회 전국체육대회 개회식에서 기념사를 하고 있다.

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이재명 대통령은 오늘(16일) 부천 공장 화재를 진압하다 중경상을 입은 소방관들과 비무장지대(DMZ)에서 북한군 지뢰 폭발로 부상당한 군인들의 쾌유를 빌며 소방관, 군경의 희생에 대한 예우를 약속했습니다.이 대통령은 이날 제주 월드컵경기장에서 열린 제107회 전국체육대회(전국체전) 개회식에서 기념사를 위해 연단에 올라 "본격적인 인사 말씀을 드리기 전에 제주도민 여러분, 이 장면을 지켜보고 계신 대한민국 국민 여러분과 교감하고 싶은 이야기가 있다"면서 이같이 말했습니다.이 대통령은 "우리 모두의 안전과 나라의 평화를 지키기 위해서 우리 주변에 끊임없이 자신을 내던져가며 헌신하는 사람들이 있다"며 "군인, 경찰, 소방관, 제복 입은 시민들의 그 희생과 헌신 덕에 우리는 이 순간에도 이 행복한 순간들을 보낼 수 있다"고 말했습니다.그러면서 "안타깝게도 지금 이 순간 화재를 진압하다 심정지 상태로 입원해 있는 소방관이 있고, 다친 소방관 역시 다수"라고 언급했습니다.이 대통령은 "우리 국가 공동체가 평화롭고 안전하게 유지되기 위해서는 누군가의 희생이 불가피하지만, 그분들에 대한 예우나 보상이 그리 충분하지 못한 것도 안타까운 현실"이라고 지적했습니다.이어 "그분들이 우리 국민의 생명과 안전을 위해 자신의 목숨을 던져가며 그렇게 헌신하는 것에 비한다면 우리가 그분들에게 천금을 준들 아깝겠나"라고 강조했습니다.이 대통령은 "이 자리에 함께하신 여러분께서 지금 사경을 헤매고 있는 소방관과 다친 소방관들이 조속히 쾌차할 수 있도록, 또 얼마 전 나라를 지키다가 다친 장병들에게도 쾌유하라고 같이 격려의 박수 한번 보내주면 어떻나"라고 제안했습니다.이 대통령은 이후 본격 대회 축사를 이어가며 선수단을 격려했습니다.우선 이 대통령은 대회에 참가한 재외 한인단체 선수단을 언급하며 "국력이 전 세계인의 부러움을 살만큼 매우 커진 대한민국 재정 여력을 생각해서 앞으로 여러분이 체육대회를 위해서 고국을 찾을 때 큰 부담이 생기지 않도록 대한체육회와 함께 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔습니다.이어 "대한민국은 위대한 나라이고, 대한민국을 모국으로 둔 재외 국민·동포 여러분은 위대한 대한민국에 자부심을 갖고 계시다"며 "국내에 거주하는 우리 대한국민들처럼 차별 없이 대한민국 국내 행사에 참여할 수 있도록 우리 국민들도 각별히 관심을 갖고 함께해줄 것으로 믿는다"고 했습니다.또한 이 대통령은 최근 막을 내린 2026 아이치-나고야 아시안게임을 언급하며 "우리 선수들은 마지막 순간까지 포기하지 않는 투혼을 보여줬다"며 "한계를 뛰어넘기 위해 최선을 다하고 동료와 함께 도전하는 선수들의 모습은 큰 감동과 용기를 줬다"고 말했습니다.그러면서 "그 뜨거운 감동이 이제, 이곳 제주에서 다시 이어진다"면서, "전국체육대회에서 시작된 수많은 도전은 대한민국 스포츠를 성장시키는 원동력이 됐고 우리 선수들이 더 큰 무대로 나아갈 수 있는 든든한 토대가 됐다"고 평가했습니다.이 대통령은 "정부는 국민 누구나 일상에서 스포츠를 즐기고 선수들이 더 좋은 환경에서 꿈을 키우며, 체육인들이 자긍심을 가지고 활동할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 약속했습니다.전국체전은 1920년부터 이어진 국내 최대규모의 종합 체육대회입니다.2014년 이후 12년 만에 제주에서 개최되는 이번 대회엔 17개 시도와 재외 한인 체육단체 선수단을 포함해 3만여 명이 참가해 50개 종목에서 경쟁합니다.(사진=연합뉴스)