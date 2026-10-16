최형두 "국감 중 MBC 방문해 비공개 실시하는 업무보고, 잘못된 관행"

▲ 최형두 국민의힘 의원

국회 과학기술정보방송통신위원회 국민의힘 의원들이 16일 예정된 MBC 비공개 업무보고에 불참했습니다.국정감사 기간에 공영방송 중 MBC만 직접 방문해 비공개로 업무보고를 받는 것은 일종의 '특혜성 관행'으로 비춰질 소지가 있다는 이유입니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 국민의힘 간사를 맡고 있는 최형두 의원은 16일 당 국정감사대책회의에서 "국정감사 일정으로 바쁜데 국회 과방위가 실지 감사가 아닌데도 MBC 방문을 되풀이해 온 것은 참으로 기괴한 관행이었다"라고 밝혔습니다.최 의원은 "다른 공영방송 KBS, EBS는 이사장과 사장 모두 국회 국정감사장에 출석한다"라며 "MBC는 주식회사라는 이유로 이사장만 국회에 출석하고 사장은 나오지 않았다"라고 말했습니다.그러면서 "국회의원들이 국정감사 기간 중 MBC를 방문해왔고 국정감사 모든 일정이 공개되는데, MBC 일정만 비공개다"라며 "참으로 있을 수 없는 관행이고, 국민의힘 과방위는 앞으로 이러한 관행을 끊을 것"이라고 덧붙였습니다.