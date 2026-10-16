[날씨/XR] 일요일 전국 비…설악산 '단풍 절정'

점점 가을 색이 짙어지고 있습니다.



오늘(16일) 설악산의 단풍도 절정에 달했는데요.



주말인 내일은 동해상에 위치한 고기압의 영향으로 대체로 맑아서 큰 일교차만 유의하신다면 활동하기 수월하겠습니다.



다만 일요일인 모레는 서쪽에서 다가오는 저기압의 영향으로 전국에 비가 내리겠습니다.



우리나라에 위치한 상대적으로 따뜻한 공기를 찬 공기가 밀어 올리면서 비구름이 강하게 발달하겠고요, 가을비 치고는 양도 제법 많겠습니다.



비는 일요일 새벽에 수도권부터 시작이 되겠는데요.



보시는 것처럼 낮에는 강한 비구름이 중부 지방에 시간당 2~30mm의 강한 비를 뿌리겠습니다.



저녁이 되면 남부 지방으로 비구름이 이동을 하겠습니다.



예상되는 비의 양을 보면 수도권과 충청에 최고 80mm, 강원 내륙에 최고 70mm, 전북에 최고 60mm로 흠뻑 쏟아지겠고요, 돌풍과 천둥번개를 동반할 수 있어 안전사고에 각별히 주의해 주셔야겠습니다.



내일은 전국이 맑다가 밤부터 차츰 흐려지겠고, 오후부터는 바람도 다소 강하게 불겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 13도로 출발해서 낮 기온이 25도, 전주 27도로 내일은 큰 일교차에 주의를 하셔야겠습니다.



일요일 내리는 비는 중부 지방은 밤에 그치겠지만 남부 지방은 월요일 아침까지 이어지겠고요, 또 화요일 오후부터 또다시 남부지방에는 비 예보가 나와 있습니다.



(남유진 기상캐스터)