뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

생중계 철회했지만…'사형·총살'로 표심 잡기?

전병남 기자
작성 2026.10.16 20:43 수정 2026.10.16 21:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

트럼프 미국 대통령이 최근 사형이나 총살 같은 자극적인 이슈를 연이어 던지고 있습니다. 중간선거를 앞두고 강성 보수 지지층을 결집하기 위한 것으로 보이는데, 총살형 집행 생중계까지 검토했다가 철회했습니다.

워싱턴 전병남 특파원입니다.

<기자>

알래스카·네바다 등 4개 주 2박 3일 중간선거 유세를 마치고 새벽에 백악관으로 돌아온 도널드 트럼프 미국 대통령.

당일 낮 경찰관과 소방관·국경순찰대를 초청해 오찬을 했는데, 갑자기 '사형' 이야기를 꺼냈습니다.

경찰관·소방관을 살해하면, 사형에 처하도록 하겠다는 겁니다.

[도널드 트럼프/미 대통령 (현지시간 15일) : 사다리를 타고 올라가다 총에 맞아 살해된 소방관을 죽인 범죄자는 고작 3개월 정도 형을 살고 마는데, 사형에 처해야 합니다, 토드 (법무장관), 알겠죠?]

참석자들은 당황했는지, 곧바로 반응을 보이지 못하다가 주저하듯 박수를 쳤습니다.

트럼프 대통령은 하루 전 애리조나 유세 연설에서는, 이란에 대한 군사작전 정보가 유출됐었다며 정보 유출자를 총살해야 한다고 말했습니다.

[도널드 트럼프/미 대통령 (현지시간 14일) : 제 생각에 정보 유출자들은 총살당해야 합니다. 그들은 저에겐 인간쓰레기나 다름없습니다.]

중간선거 패배 위기가 고조되는 상황에서, 자극적인 강성 메시지를 던지는 걸로 해석됩니다.

실제 트럼프 대통령의 지지율은 친 공화당 성향인 폭스 뉴스 여론조사에서조차 집권 1·2기 통틀어 최저치인, 36%까지 떨어졌습니다.

이런 상황에서 트럼프 대통령은 2009년 미군 기지 총기 난사범 니달 말릭 하산에 대한 총살형 생중계를 검토하다, 결국 철회했습니다.

생중계 반대 의견이 80%에 달한다는 워싱턴포스트 등의 여론조사 결과 발표 직후 이뤄졌습니다.

결국 이번 결정 역시 중간선거를 20일도 채 남기지 않은 상황에서 정치적 역풍을 피하려는 의도로 해석됩니다.

다만 미군 총살 분대가 투입되는 사형은 12월 3일 예정대로 집행할 방침입니다.

미군에 의한 총살형 집행은 2차 세계대전 이후 처음입니다.

(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 조무환)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌 인사이트
전병남 기자 사진
전병남 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지