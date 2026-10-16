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대낮 끔찍한 비극…16세 총격에 초등생 3명 · 교사 참변

김민표 기자
작성 2026.10.16 20:43 수정 2026.10.16 21:34 조회수
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<앵커>

미국의 한 초등학교에서 총격 사건이 벌어져 어린이 3명과 교사가 숨졌습니다. 총격범은 16살 청소년으로 주민이 쏜 총에 맞아 숨졌습니다.

김민표 기자의 보도입니다.

<기자>

시골 초등학교에 경찰과 구급대가 출동했습니다.

수업이 한창이던 현지시간 15일 낮 1시쯤, 미 오리건주 벤드시의 한 초등학교에서 총기 난사가 벌어졌다는 신고가 여러 건 접수됐습니다.

[911 구급대 무전 내용 : 총기 난사 신고가 들어오고 있다. 환자들의 상태는 확실하지 않고, 경찰이 그쪽으로 출동하고 있다.]

잠겨있던 학교 정문을 총으로 쏴 열고 교실에 난입한 총격범의 무차별 총격에 수업 중이던 5살과 8살, 11살 어린이 3명과 교사 한 명이 숨졌습니다.

또 다른 7살 어린이와 50대 교사 한 명은 중상을 입었습니다.

[캐시 쉴 스미스/실버레일 초등학교 교사 : 아이들은 너무나 겁에 질려 있었고, 그들의 표정을 보는 것은 정말 힘들었습니다. 저는 어떻게든 아이들을 진정시키려 했습니다.]

주차된 차량에 총을 쏘고 학교로 들어가는 총격범을 목격한 한 주민이 경찰이 도착하기 전에 총격범을 사살했습니다.

[마이크 크란츠/미국 오리건주 벤드 경찰서장 : 용의자가 학교 안으로 들어가는 것을 목격한 시민이 건물 안까지 쫓아가 총을 쏘았다고 출동 경찰이 보고했습니다.]

숨진 총격범은 학교 근처에 사는 16살 청소년으로 밝혀졌습니다.

미성년자인 범인의 총기 구입 경로와 범행 동기 등은 아직 알려지지 않고 있습니다.

인구 10만여 명의 소도시 벤드는 끔찍한 참사에 깊은 슬픔에 잠겼습니다.

[멜라니 키블러/미국 오리건주 벤드시장 : 오늘 우리가 고통받는 이 상실에 대해서는 정말이지 어떤 말로도 표현할 수 없습니다.]

올해 들어 미국 초중고와 대학에서 벌어진 총기 사건은 이번이 52번째로, 총 32명이 숨지고 50명이 부상했다고 미 CNN은 보도했습니다.

(영상편집 : 이승열, 영상출처 : X @TruthSocialist1)
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