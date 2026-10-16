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바쁘게 걷는 사람 골라 '툭'…2,200만 원 뜯은 수법

임지현 기자
작성 2026.10.16 20:30 수정 2026.10.16 21:34 조회수
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<앵커>

공공장소에서 지나가는 사람과 일부러 부딪혀 휴대전화를 떨어뜨리고 수리비를 요구한 20대가 경찰에 붙잡혔습니다. 38명에게서 2천2백만 원을 챙겼는데요.

이런 사기를 당했을 땐 어떻게 대응해야 하는지, 임지현 기자 전하겠습니다.

<기자>

저녁 시간대, 사람들이 바쁘게 오가는 서울 잠실역 대합실.

한 남성이 걸어가더니 맞은편에서 다가오던 사람과 갑자기 부딪힙니다.

고개를 숙이며 사과하는 사람 앞에서, 떨어뜨린 휴대전화를 들고 한참 동안 말을 하더니, 어디론가 함께 걸어갑니다.

휴대전화 수리비 견적을 받은 뒤 돈을 요구하러 가는 겁니다.

사람들이 몰리는 대합실에선 대부분 바쁘게 움직인다는 점을 노린 A 씨는 일부러 부딪친 뒤, 이렇게 미리 준비한 깨진 휴대전화를 들이밀며 수리비를 요구했습니다.

[조경호/인천 부평구 : 생각지도 못한 방법이구나 싶기도 하고, 실제로 (휴대전화가) 부서진 분도 있을 수 있잖아요. 섣불리 그냥 무시하고 지나가기에는 또 애매한….]

신고를 받고 수사에 나선 경찰이 A 씨의 계좌이체 내역 등을 확인하자 피해자만 38명에 달한 것으로 드러났습니다.

요구한 수리비는 한 명당 40만 원에서 150만 원, 지난 1월부터 5개월 동안 이런 수법으로 2천200만 원을 뜯어냈습니다.

피해자들은 대부분 A 씨의 행동이 이상하다고 느꼈지만, 경찰에 신고할 정도는 아닌 걸로 봤다고 경찰에 진술한 걸로 전해졌습니다.

[김대근/송파경찰서 형사1과 5팀장 : (휴대전화 매장에서) 구두로 견적을 받고 그 금액만큼 피해자들에게 요구했습니다. 'CCTV를 확인한 후에 변상금을 주겠다' 이렇게 (대처를) 하신 분들은 대부분 피해를 안 보셨어요.]

경찰은 A 씨를 사기 혐의로 구속하고 공소청에 사건을 넘겼습니다.

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 박춘배)
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